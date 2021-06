En bref SUV coupé A partir de 56 190 € 4 roues motrices

En perte de vitesse sur le marché des SUV familiaux avec le Q5, Audi cherche le déclic pour redresser la barre. Le restylage de mi-carrière, survenu en fin d’année 2020, a apporté son lot d’innovations dont deux motorisations hybrides rechargeables mais le clou du spectacle est cette nouvelle variante Sportback. BMW et Mercedes propose ddes variantes coupé depuis plusieurs années avec le X4 ou le GLC. L’idée est de diversifier les carrosseries d’un modèle, sans grosses modifications au niveau industriel et en réalisant une plus grosse marge.

dailymotion Essai vidéo - Audi Q5 Sportback (2021) : la version qu'il manquait

Audi l’a testé récemment avec le Q3 et ce fut un succès, alors la marque reprend la même la recette mais en plus gros. Il vous en coûtera ainsi 3 200 € de plus qu’un Q5 normal.

Les dimensions ne changent pas (4, 66 m), seul le pavillon redessiné plonge plus rapidement vers l'arrière. Cela donne du peps à la ligne du Q5, dont le vitrage latéral redessiné et les épaules musclées sont mieux intégrés avec cette silhouette. L’allemand conserve un hayon avec des feux sont intégrés qui en option peuvent profiter de la technologie OLED ultra performante, au contraste plus soutenu, autorisant un niveau de personnalisation plus élevé.

À l'avant, on retrouve le nouveau visage du Q5, qui a été restylé récemment avec une calandre à huit côtés et des optiques plus acérées. Le Q5 Sportback mise sur le style mais ne fait pas une croix sur les aspects pratiques puisqu’il conserve une banquette coulissante et un volume de coffre généreux de 510 litres ainsi qu’un logement pour une roue de secours temporaire. Attention, cela vaut pour les versions équipées d’une motorisation thermique. Les hybrides rechargeables, eux, comme notre version d’essai 55 TFSi e, voient ce score tomber à 455 litres et le logement sous plancher disparaître. Ce qui ne laisse aucun endroit pour ranger les câbles de recharge. Les versions équipées de la suspension pneumatique (2 040 €) permettent d’abaisser le seuil de chargement de quelques centimètres pour faciliter la vie de son propriétaire.

Qui dit coupé, dit espace à la tête réduit aux places arrière. Audi a bien joué le coup puisque deux adultes voyageront avec un très bon niveau de confort. De ce côté c’est mission réussie. L’intérieur lui est strictement identique à celui du Q5 restylé.

On retrouve une planche de bord au dessin très classique composée de matériaux soignés, d’une instrumentation numérique grand format et du nouveau système multimédia dont la puissance a été multipliée par dix ! Désormais toutes les fonctionnalités, et elles sont nombreuses, sont réunies dans l'écran de 10,1’’. La navigation et l’ergonomie de cette tablette sont parmi les meilleures du marché. Un assistant peut être activé par commande vocale en lançant un "Hey Audi".