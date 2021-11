Essai - BMW Série 2 coupé (2022) : le chant du 6 en ligne

En bref Coupé 2 ou 4 roues motrices A partir de 41 800 €

Lourdement pénalisantes pour les marques en matière de taxes (taxes CAFE, système de bonus/malus), les voitures de sport thermiques disparaissent. Certains constructeurs très attachés à leur passé en compétition lancent, comme un chant du cygne, une ultime version sportive avant le passage au tout électrique ou à l’hybride. C’est le cas d’Audi récemment avec la RS3, Mercedes avec l’A45 AMG ou encore Porsche avec le Cayman GT4 RS.

Aujourd’hui, c’est la paroisse BMW qui sonne le glas de cette ère. La firme bavaroise a profité du renouvellement de son coupé Série 2 pour satisfaire ses fans, une dernière fois. En effet, cette version censée être le dérivé coupé de la Série 1 aurait dû, en toute logique, suivre le cheminement technique de la compacte en reposant sur la nouvelle plateforme UKL conçue pour accueillir des moteurs en position transversale et une transmission traction ou intégrale.

Que nenni, les ingénieurs ont décidé de jouer la carte de la sportivité à fond en offrant au petit coupé une architecture de propulsion. Techniquement, la nouvelle Série 2 coupé repose sur la plateforme CLAR (Série 3 et Série 4), conçue pour recevoir des motorisations en position longitudinale dont le 6 cylindres en ligne et une transmission aux roues arrière, la marque de fabrique de BMW.

Le passage à cette plateforme engendre un accroissement important du coupé. Il mesure désormais 4,54 mètres de longueur, soit 10,5 cm de plus que l'ancien modèle. La largeur a pris un peu plus de 6 cm (à 1,84 m), tandis que la hauteur a été légèrement abaissée à 1,39 mètre.

BMW a non seulement conservé les codes du modèle, à savoir une silhouette tricorps, mais a capitalisé dessus. Le look est encore plus exubérant avec des phares qui pointent vers une calandre de taille raisonnable (équipée de volets d’air actifs) et un bouclier comprenant 3 grandes entrées d’air. La silhouette est sculptée avec des voies larges et des galbes à foison sur les passages de roues et le capot. Et pour couronner le tout, les rétroviseurs extérieurs à un seul montant proviennent directement de la gamme M.

Notre version d’essai, une M240i XDrive facturée 59 900 € (hors malus) en finition M Performance est le parfait exemple de cette exubérance avec ses jantes de 19 pouces, le pack aérodynamique M Performance, la double sortie d’échappement, les freins M Sport, les sièges sports et ce coloris violet « thundernight » facturé 890 €. Durant notre essai, pourtant réalisé en périphérie de Munich (siège social de BMW), où les résidents sont habitués à voir passer de nombreuses nouveautés la marque, la Série 2 coupé a fait tourner les têtes systématiquement.

A bord, on ne retrouve pas la planche de bord de la Série 1 (dont elle est dérivée) mais celle de la Série 4 avec une position de conduite très basse, des sièges sports enveloppants et un volant un volant trois branches équipé de palettes. Cette Série 2 transpire le sport mais pas la radicalité laissant cette fonction à la prochaine M2. Ici, la présentation est soignée et reste dans les standards des dernières BMW grand public avec un écran central tactile allant jusqu'à 12,3 pouces comme ici dans cette version M performance. Les commandes de clim sont associées aux aérateurs centraux et de nombreuses touches physiques perdurent comparé à la concurrence.

L’accroissement de la longueur profite davantage aux passagers qu’aux bagages. La Série 2 est un vrai coupé à l’ancienne qui oblige à courber l’échine pour s’installer à bord, d’autant plus à l’arrière où seulement deux places sont disponibles. L’espace aux jambes, aux coudes et à la tête sont comptés mais suffisants pour des enfants ou de petits adultes de préférence non sujets à la claustrophobie tant les surfaces vitrées sont réduites. Le coffre lui ne bouge pas d’un iota avec 390 litres à disposition. Cependant il est possible d’y loger des objets longs en rabattant la banquette fractionnable 40/20/40.