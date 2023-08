1. Essai longue durée – 4 000 km en Seat Ateca TSI 150 DSG7 FR : plus confortable que sportif, et tant mieux !

Drôle d’idée que de nous confier pour un sujet aussi médiatique un SUV en fin de carrière. Car l’Ateca totalise déjà sept ans et a bénéficié d’un restylage, qui n’a d’ailleurs pas changé grand-chose. De là à penser que ça n’a guère d’importance puisque la marque Seat est aussi en fin de carrière, il y a un pas que je ne franchirai pas, naturellement. On nous a assurés de l’inverse !

Autre étrangeté, le constructeur espagnol a mis à notre disposition un Ateca FR, rien d’anormal à cela a priori. Sauf avec le moteur essence 1,5 l TSI (associé à une boîte DSG7), et ce, pour deux raisons. La première : il était prévu que ce soit un 2,0 l TDI. La seconde : le TSI FR n’est pas importé en France. Cela dit, ce bloc est disponible dans l’Hexagone avec les finitions Style et Xperience, la FR ne s’associant chez nous qu’avec le diesel 150 ch. Allez comprendre. Dommage, je ne battrai pas de record d’autonomie.

D’un autre côté, pour un road-trip ibérique de 4 000 km, le hasard aurait pu me faire tomber plus mal. Me voici aux commandes d’une auto très bien équipée, suffisamment puissante et familiale, donc confortable, du moins en théorie. Vu les kilomètres d’autoroute, de route, de ville voire de piste non goudronnée qui nous attendent, un véhicule polyvalent et légèrement surélevé semble tout adapté.



Bien adapté… à la ville !



En pratique, quand je le découvre à Paris, l’Ateca ne me fait aucune impression. FR ou pas, son look me paraît sans intérêt, je m’étonne même que Seat ait retenu un design aussi banal. Même topo dans le cockpit, bien présenté et fabriqué, mais sans saveur particulière. Ce SUV offre néanmoins une belle habitabilité – même si la modularité des places arrière demeure minimale –, une position de conduite irréprochable, une sellerie agréable et un équipement pléthorique.

Outre la clim auto bizone, on profite de la sono, du GPS, des sièges électriques, des amortisseurs pilotés, des aides à la conduite avancées, de la réplication de smartphone sans fil… J’ai même droit au cuir et au toit ouvrant panoramique. Je n’aurais pas eu tout ceci avec la finition Style !

Dans Paris, notre ville de départ, la Seat me surprend par son rayon de braquage très réduit ainsi que sa bonne filtration des chaussées dégradées. Quant à la position de conduite surélevée, elle permet de voir plus loin.

De plus, dans les horribles embouteillages de la capitale, sa boîte DSG se révèle une alliée précieuse tant elle soulage le pied gauche, alors que le régulateur de vitesse actif gère les arrêts/accélérations à votre place. Je note tout de même que la transmission a tendance à hésiter puis à engager assez brutalement au moment de s’élancer quand on le fait à l’accélérateur. Bizarre.



Très agréable sur autoroute



Après les encombrements parisiens, l’autoroute s’offre à nous. Sur le beau ruban français (vu le montant des péages, il ne manquerait plus qu’il soit mal entretenu !), l’Ateca TSI se révèle plutôt silencieux, confortable et bien servi par des ADAS qui le centrent sur sa voie tout en douceur. Le combiné d’instruments digital (10,25 pouces) donne le choix entre plusieurs affichages, et j’en choisis un à l’ancienne, composé de compteurs circulaires. Il se révèle aussi clair que complet !

Les kilomètres défilent et seul le Carplay se défile, en fonctionnant… quand il veut. Parfois la connexion s’interrompt et se rétablit dix fois de suite, parfois l’écran tactile (9,2 pouces) vire au rose, parfois il s’éteint, me privant de guidage et de musique. Très agaçant ! Jusqu’à l’approche de Clermont-Ferrand, il n’y a pas d’autre souci à mentionner, alors que la consommation moyenne se situe à 7,5 l/100 km. Comme nous avons roulé à 130 km/h maxi, ce résultat n’a rien d’exceptionnel, ni de honteux.

Un accident sur l’autoroute a généré un embouteillage, et comme les applis nous l’ont signalé, nous décidons de le contourner par le réseau secondaire. Encombré lui aussi ! J’ai tout de même le temps d’apprécier la bonne tenue en virage de l’Ateca, qui a le mérite de prendre peu de roulis sans sacrifier le confort de roulement. Ce que les virages pris plus tard sur l’A75 me confirmeront. On aura même droit à un déluge fascinant vers Millau, sous lequel le Seat se montrera impavide. Aucune tendance à l’aquaplaning à déplorer ! Par la suite, ce sera un trajet tranquille jusqu’à l’Espagne.