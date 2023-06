Essai vidéo - Honda ZR-V (2023) : le retour des ambitions japonaises

EN BREF SUV compact Moteur hybride À partir de 47 450 €

Le Honda ZR-V est inédit en Europe mais pas en Amérique du Nord et en Chine où il est commercialisé depuis 2022. Produit par Honda dans une de ses usines chinoises, ce ZR-V déboule en France sur le marché encombré mais porteur du SUV compact. Il partage sa plate-forme avec la très réussie Civic de onzième génération.

Une voiture mondiale

Commercialisé sous le nom HR-V aux États-Unis, ce SUV arrive dans nos contrées sous l'appellation ZR-V pour "Z Runabout Vehicle", en référence à la génération Z. Tout cela fait beaucoup de consonnes d’un coup. Retenez qu’avec une longueur de 4,56 m, il se situe dans la gamme du constructeur japonais entre le petit SUV urbain HR-V et le gros SUV CR-V qui sera renouvelé à la rentrée. Celui-ci devant subir une crise de croissance, une place se libère pour ce ZR-V. Il vient affronter les cadors de la catégorie que sont les Peugeot 3008, Renault Austral, Nissan Qashqai ou Volkswagen Tiguan pour ne citer qu’eux.

Une arrivée qui permet à Honda d’afficher de nouvelles ambitions en France. Si depuis quelques années, une offre parfois décalée, et la fermeture de l’usine anglaise de la marque permettaient de douter de la volonté d’Honda à investir en Europe, le discours a changé. L’arrivée de trois nouveaux SUV cette année permet à la marque d’afficher de nouveaux objectifs bien plus ambitieux. Le ZR-V sera en effet suivi d’un nouveau CR-V à la rentrée et d’un e : Ny1 (prononcez “Anyone”) 100 % électrique, dérivé du HR-V.

Qui dit voiture mondiale dit aussi souvent style consensuel. Pas toujours facile de plaire à l’américain moyen, au chinois et à l’acheteur européen. Ce ZR-V ne prend aucun risque, compilant assez habilement les tendances du marché.

À l’intérieur, on retrouve dans les grandes lignes la planche de bord de la dernière Civic avec son dessin horizontal, bien rangé et son originale grille d’aération courant sur toute la largeur. La finition fait un bond en avant malgré des plastiques encore très japonais alors que les assemblages sont toujours d’un excellent niveau.

Pour se montrer à la hauteur de la catégorie des SUV, le ZR-V doit rimer avec praticité. À l’avant, on retrouve deux porte-gobelets, un chargeur de téléphones à induction ainsi que d’une boîte de rangement dans la console centrale d’un bon volume. À l’arrière, l’espace aux genoux et aux coudes se place dans la bonne moyenne de la catégorie.

Le principal gain comparé à la Civic tient dans la garde au toit, plus généreuse. Côté coffre, c’est la douche froide. Le volume de coffre propose, avec seulement 370 litres, une des capacités les plus faibles du segment, loin d'un Qashqai ou d’un Sportage, qui dépassent largement les 500 litres. Ce qui ne l’empêche pas d’être plutôt bien conçu avec une large ouverture, et un seuil de chargement assez bas. Une astucieuse cloison de séparation s’installe en un tour de main et on dispose d’un espace sous plancher. À noter que le hayon automatique est livré de série dès le niveau Sport.

En récupérant la plate-forme de l’excellente Honda Civic, ainsi que son système hybride entièrement revu, ce ZR-V semble partir sur de solides bases. De solides atouts que nous sommes partis vérifier sur la route, aux alentours de Barcelone, au volant d’un ZR-V sport, une des deux finitions disponibles en France.