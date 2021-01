Essai vidéo - Hyundai i30 restylée (2021) : petite mise à jour

EN BREF Berline compacte Restyling 3e génération Arrivée moteur essence micro-hybridé À partir de 24 300 €

En l'espace de quelques années, Hyundai est devenu un constructeur incontournable dans l’univers automobile. Pour s’imposer, la marque coréenne a décidé d’investir massivement dans les motorisations alternatives. Ainsi, la plupart des modèles Hyundai offrent une large palette de moteurs. À titre d’exemples, le SUV urbain Kona est disponible en essence, hybride et 100% électrique, la Ioniq en hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique, le nouveau Santa Fé sera disponible en essence, diesel, hybride et hybride rechargeable et il y a même un véhicule hydrogène : le Nexo.

dailymotion

Tout cela a permis à Hyundai d’accroître régulièrement sa part de marché en France. En 2020, la meilleure vente de la marque dans l’Hexagone est le Kona (+ 13 000 exemplaires) devant le SUV compact le Tucson et la citadine la i20. Notre i30 n’arrive qu’en 6e position. Apparue il y a maintenant 4 ans, la compacte profite aujourd’hui d’un restyling.

Les évolutions extérieures sont légères. Ainsi, la face avant adopte une calandre élargie avec de nouveaux motifs 3D et les projecteurs plus effilés héritent d’une signature lumineuse revue en forme de V. À l’arrière, les modifications portent sur l'introduction d’un bouclier redessiné qui s’accompagne de feux inédits. Rien de révolutionnaire mais cette i30 gagne en personnalité, notamment quand elle se dote du kit carrosserie de la finition N-Line, comme notre modèle d’essai.

À l’intérieur, les changements sont un peu plus significatifs. Alors certes, le nouveau dessin des aérateurs – plus fin – n’est pas le plus flagrant, mais l'instrumentation peut devenir, suivant la finition choisie, partiellement numérique avec un écran 7 pouces en son centre. L’écran multimédia est disponible pour sa part en deux dimensions (8 et 10,25 pouces) et s’enrichit de services connectés. Le dessin global est sans surprise mais la qualité des matériaux et d’assemblage est de bonne facture et il en est de même de l’ergonomie, assez naturelle.

Pour les aspects pratiques, cette i30 souffle le chaud et le froid. Le bon côté porte sur le coffre avec sa capacité de 395 litres, ce qui le situe dans la bonne moyenne de la catégorie. Constat moins flatteur pour l’habitabilité arrière un peu décevante, notamment pour l'espace aux jambes.