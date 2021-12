EN BREF A partir de 77 399 €

Coupé 4 portes

De 194 à 435 ch

La Mercedes CLS est une pionnière. C’est elle, qui a lancé bien avant l’heure la mode des berlines coupé avec comme fondement une base de grande berline, une ligne de toit fuyante et 4 portes. Une recette à succès reprise par l’Audi A7 sportback, la Volkswagen Arteon, la BMW Série 4 Gran Coupé et même la Peugeot 508. Le grand coupé 4 portes a son public et ne compte pas l’en éloigner.

dailymotion Essai vidéo - Mercedes CLS (2021) : restylage de surface

Alors Mercedes n’a rien touché et s’est contentée de retoucher discrètement le bouclier et la grille de calandre à l’occasion de ce restylage. La version 53AMG, qui coiffe la gamme, adopte quant à elle la grille Panamericana à lamelles verticales que l’on retrouve aussi sur la GT. Le CLS conserve donc sa ligne de toit fuyante, ses vitres sans montants et ses feux avant affinés apparus dès 2018 et qui sont devenus, depuis, la signature de la gamme Mercedes.

Exclusivement vendu en finition AMG Line, le CLS restylé s’habille d’un kit carrosserie AMG, de jantes alliage de 19’’, d’une double sortie d’échappement et de vitres arrière surteintés, l’image de notre version d’essai équipée du 6 cylindres en ligne diesel de 330 ch (CLS 400d 4Matic : 97 249 €). La version la plus vendue en France.

Le CLS renforce son sex-appeal peut être pour la dernière fois, car il se murmure que le coupé 4 portes ne sera pas renouvelé. En effet, longtemps habituée à exploiter le moindre marché niche, la marque à l’étoile a annoncé en fin d’année 2020 son intention de faire le ménage et de stopper certains dérivés coupé et cabriolet, pas assez rentables. Un mouvement initié en 2018 par l’arrêt du Shooting Brake, le dérivé break de chasse du CLS.

Vous trouvez ces évolutions légères ? A bord, elles sont encore plus timides ! On note l’arrivée de quelques inserts en bois, de nouvelles combinaisons de couleurs pour la sellerie cuir et d’un nouveau volant doté de capteurs capacitifs pour signaler plus facilement votre présence lorsque la conduite autonome est engagée. Il faut bien l’avouer cet intérieur luxueux n’en avait pas vraiment besoin.

Les buses d'aération en forme de turbine, l'énorme dalle de 31,2 cm qui regroupe le combiné d'instrumentation et l'écran multimédia, ainsi que les choix de couleurs et de matériaux n’ont pas pris une ride. Le CLS rapproche sont standing et ses prestations d'une Classe S, hormis peut-être pour l’accès et l’espace aux places arrière où deux adultes voyageront confortablement mais à condition de ne pas dépasser 1m80, car dans ce cas la tête touche. La place du milieu est handicapée par le tunnel de transmission. Les bagages sont mieux traités avec 530 litres de base abrités par une male un peu trop étroite pour le chargement.