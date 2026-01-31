Est-ce là le premier crash d’une YangWang U9 ?
Avec sa YangWang U9, le constructeur chinois bouscule le monde des supercars. Et sans surprise, cela va de pair avec des propriétaires un peu trop optimistes sur la route. Voici sans doute le premier crash du coupé survolté asiatique.
Avec ses innovations insolites, la YangWang U9 fait couler beaucoup d’encre. Mais l’exemplaire du jour ne concerne pas une prouesse de type saut d’obstacles ou roulage sur trois roues. L’événement mis en lumière est beaucoup plus commun pour les voitures de ce calibre : un accident.
Les images largement relayées sur les réseaux sociaux et les médias chinois dévoilent l’étendue des dégâts. La YangWang U9 y apparaît lourdement endommagée à l’avant, tandis qu’un van Zeeker 009 et une citadine BYD Seagull font figure de victimes collatérales. Contrairement à ce que laissent croire les photos, aucune blessure grave ni incendie ne fait partie du bilan de ce crash sans doute spectaculaire.
1305 chevaux pour la version de base
Pour rappel, la YangWang U9 marque les esprits dès l’entrée de gamme avec 1305 chevaux pour 1680 Nm de couple sous la pédale de droite. Les variantes Track Edition et Xtrem poussent le curseur encore plus loin avec plus de 3000 chevaux et des vitesses maximales pouvant atteindre 496 km/h lors d’un record organisé par la marque.
