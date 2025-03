Dans les nombreuses façons de distinguer les voitures du marché, il y a toujours cette séparation entre les voitures des marques « généralistes » et « premium ».

Le premier terme désigne les constructeurs automobiles visant la clientèle la plus large en proposant des véhicules au prix relativement serré, même s’ils n’échappent pas à la hausse vertigineuse de la valeur des voitures neuves depuis quelques années. Ces véhicules possèdent généralement des mécaniques aux performances « modestes », sauf dans le cas de certaines versions sportives qui tendent à disparaître totalement de leur catalogue. Ces modèles disposent aussi d’un niveau d’équipement se limitant aux systèmes les plus « grand public », même s’ils suivent logiquement l’évolution de la technologie du marché (notamment au registre des aides à la conduite).

Le second vise les marques affichant des prétentions tarifaires supérieures, proposant des véhicules au positionnement plus haut de gamme. Même si ces véhicules peuvent utiliser des motorisations de faible puissance dans leurs versions de base et d’un niveau d’équipement de série décevant (ce qui suscite parfois des moqueries dans la colonne des commentaires de Caradisiac !), les voitures « premium » vont souvent plus loin en puissance, en performances et en raffinement (autant sur le plan de la technologie que de la finition intérieure). Certaines marques premium comme Mercedes flirtent d’ailleurs avec l’univers des vraies marques de luxe sur leurs modèles les plus chers comme la Classe S Maybach ou le SUV Classe G, dont les prix s’approchent de ceux de Bentley ou Rolls-Royce.

Ou est Tesla ?

La question est donc de savoir où situer Tesla, qui commercialise depuis ses débuts de puissantes voitures électriques dont certaines, comme la Model S Plaid ou la Model 3 Performance à une autre échelle, rivalisent en performances avec les Porsche et les voitures premium les plus véloces de la planète. A l’inverse, ces Tesla n’offrent que très peu d’options de personnalisation et affichent des prix plutôt au niveau des marques généralistes lorsqu’on les compare. Une Tesla Model 3 de base par exemple, avec ses près de 300 chevaux en puissance maximale et son équipement de série assez généreux, coûte 10 000€ de moins qu’une Peugeot 508 disposant d’un moteur hybride rechargeable de 180 chevaux à boîte automatique. Et elle possède à ce prix un meilleur équipement de série.

La qualité de finition des Tesla, souvent décriée il y a dix ans, situerait aussi la marque dans l’univers des constructeurs généralistes même si elle a fortement progressé ces dernières années. La présentation dépouillée des modèles de la marque semble paradoxalement appréciée par la clientèle la plus néophyte, qui adore ce fameux grand écran et l’impression de conduire une voiture dont l’habitacle marque une grosse rupture par rapport aux voitures « classiques ». De ce que je comprends, les gens trouvent ça « futuriste » et certains semblent même apprécier le design extérieur des voitures alors que les « fans d’automobile » le trouvent souvent banal. la réduction maximale des pièces à bord, qui témoigne d’un souci d’économies, reste aussi un marqueur de l’univers des voitures « généralistes » plutôt que du premium même si la qualité d'assemblage a fait des progrès ces dernières années. Et même si les dernières nouveautés de la marque ont réparé ces défauts, les Tesla restaient souvent moins confortables à rouler que des produits similaires de marques premium (Model 3 et Model Y pré-restylage par exemple).

Tesla ne vend que de grosses voitures puissantes

En revanche, Tesla n’a jamais commercialisé de petites voitures et ses modèles affichent tous la puissance de véhicules haut de gamme de marques généralistes et premium. A l’inverse, la qualité du service après-vente a aussi été critiquée par le passé, de même que la fiabilité (comme pour les éléments de suspensions des Model 3 par exemple). Mais on sait bien que ces problèmes de fiabilité touchent tous les constructeurs du marché y compris ceux qui se revendiquent « premium ». Alors, doit-on considérer Tesla comme une marque automobile premium ? A vous de trancher dans le sondage ci-dessous et la question n’est pas évidente par de nombreux aspects.

En dehors de ce débat sur l'appartenance ou pas de Tesla à l'univers des voitures premium, le constructeur d'Elon Musk doit aujourd'hui faire face à la hausse des actes de vandalisme contre ses installations et ses voitures. Depuis que l'homme d'affaire américain est devenu un personnage politique très engagé, certains de ses détracteurs se défoulent directement sur ses produits. En France, d'ailleurs, le siège de la marque à Saint-Ouen vient d'être dégradé pour la seconde fois.