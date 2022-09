Et en marge du Mondial 2022... - Citroën Ami Tonic, un haut de gamme à 8 990€

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

Le petit quadricycle lourd électrique de Citroën n'échappe malheureusement pas à l'inflation. Ce drôle de petit engin urbain coûtait 6 900€ lors de son lancement à l'été 2020. Fort d'un joli succès commercial, il démarre désormais à 7 790€ dans sa version de base (bonus écologique de 900€ non déduits). Et si vous êtes prêt à mettre encore plus d'argent dans un véhicule uniquement capable de rouler à 45 km/h et de parcourir 70 kilomètres sur une seule charge, la marque aux chevrons propose désormais la version « Tonic » qui joue les hauts de gamme. L'Ami Tonic reprend quelques éléments de style de la très rigolote My Ami Buggy vendue en série limitée il y a quelques semaines (au prix de 9 790€ tout de même).

Bénéficiant d'une présentation extérieure haute en couleurs grâce au renfort de quelques stickers fluo, l'Ami Tonic fait aussi des efforts à l'intérieur. Il y a trois bacs de rangement, un système de fixation pour le smartphone, des filets de portes, un filet central de séparation, un crochet de sac, des tapis de sol et un « dongle » permettant de connecter son smartphone à la voiture. Il n'y a en revanche aucune modification mécanique, l'Ami Tonic restant motorisée par un petit bloc électrique de 8,2 chevaux.

2000 euros de moins qu'une Dacia Sandero

Le prix de l'Ami Tonic grimpe à 8 990€, ramené à 8 090€ une fois le bonus écologique de 900€ déduit. Ce qui rapproche dangereusement le modeste quadricycle électrique sans permis de Citroën d'une vraie voiture comme la Dacia Sandero (10 990€ sans la clim'). Et si vous trouvez ça beaucoup trop cher, rappelez-vous que le Renault Twizy démarre désormais à 11 600€.