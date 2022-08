Et en marge du Mondial 2022... - Opel Zafira e-Life Crosscamp Flex, peut-on camper en électrique ?

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

Comme Volkswagen, Mercedes ou Renault, Opel est présent sur le segment des fourgons aménagés avec le Zafira Life Crosscamp Flex, qui n'a évidemment rien à voir avec l'ancien monospace compact lancé sur le marché en 1999. Depuis 2019, le nom de « Zafira Life » fait en effet référence à un gros van familial basé sur l'utilitaire Vivaro (lui-même cousin du Citroën Jumpy et du Peugeot Expert). Dans sa version Crosscamp Flex conçue en collaboration avec la société Crosscamp spécialisée depuis longtemps dans l'aménagement de van, l'Opel concurrence à sa façon le Volkswagen California, le Mercedes Classe V Marco Polo ou encore le récent Renault Trafic SpaceNomad.

Et à l'occasion du salon de Dusseldorf 2022, la marque à l'éclair va présenter une version 100% électrique de son fourgon. Le Zafira e-Life Crosscamp Flex abandonne en effet le diesel au profit d'un moteur électrique de 136 chevaux, alimenté par des batteries d'une capacité de 75 kWh. Un groupe motopropulseur permettant officiellement une autonomie maximale de 322 kilomètres. Le tout avec une capacité de charge rapide de 100 kW, permettant de récupérer 80% de charge en 48 minutes. Son équipement comprendra notamment des sièges avant pivotant à 180 degrés, une kitchenette, un lavabo, un réchaud à gaz et des placards intégrés, ainsi que des réservoirs pour les eaux potables et usées. Il possédera quatre places de couchage réparties dans deux lits.

Le camping électrique, c'est possible ?

Reste à savoir si la motorisation 100% électrique convaincra les clients de ce genre de véhicule, sachant qu'ils parcourent généralement de longues distances dans des lieux éloignés des grandes villes. Certes, le réseau de charge rapide en France et en Europe permet désormais de voyager grâce au fort développement de ces dernières années. Mais la technologie électrique est-elle compatible avec les grands voyages d'aventure sans plan de route précis dont raffolent les adeptes de la « van life » ? Le Zafira e-Life Crosscamp Flex rejoindra la gamme l'année prochaine, sans doute à des prix au-dessus de 60 000€. Il sera suivi d'une version « Lite » moins équipée.