Et maintenant, une collaboration entre Toyota et Hyundai ?

Toyota semble décidément au centre de toutes les alliances en ce moment. Il y a quelques mois, le numéro un mondial de l’industrie automobile a annoncé un partenariat avec Subaru et Mazda pour développer de futurs groupes motopropulseurs thermiques électrifiés. Il y a quelques jours, le géant japonais officialisait aussi des discussions avec la General Motors pour mettre en commun le développement de nombreuses technologies.

Et ce n’est pas tout : d’après les journalistes du Korea Economic Daily, le patron de Hyundai Motor Group Euisun Chung a invité celui de Toyota Akio Toyoda à Séoul en Corée du Sud pour trois jours de visite à la fin du mois d’octobre. Ce dernier aurait accepté et les deux leaders de ces grands groupes vont donc se retrouver pour discuter d’un possible avenir en commun.

Focus sur l’hydrogène ?

Toujours d’après les journalistes du Korea Economic Daily, cette réunion porterait sur d’éventuels travaux en commun sur la technologie de l’hydrogène, justement développée à la fois par Hyundai et Toyota de manière indépendante. Alors que les deux groupes sont les seuls à continuer de croire dans cette technologie (en ajoutant BMW qui s’est déjà allié à Toyota pour bénéficier de ses recherches), ont-ils intérêt à s’allier pour réduire les coûts de développement et surmonter les problèmes qui accompagnent tout l’écosystème de l’hydrogène ? A suivre…