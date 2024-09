Hyundai et la General Motors vont essayer de travailler ensemble

L’heure est plus que jamais aux alliances et aux synergies entre grands groupes automobiles. Après la formation de Stellantis (fusion de PSA et de FCA), les transformations au sein de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi (rapprochement des Français avec Geely et nouvelles collaborations entre Nissan et Honda) ou encore les travaux communs entre Toyota, Mazda et Subaru, ce sont cette fois les groupes Hyundai Motor et General Motors qui annoncent un projet de collaboration.

Pour l’instant, l’accord signé par Mary Bara (présidente de General Motors) et Euisun Chung (président executif de Hyundai Motor Group) n’a rien de contraignant. « Ces éventuels projets de collaboration porteront sur le co-développement et la production de véhicules de tourisme, d’utilitaires, de moteurs thermiques et de technologies électriques, hydrogène et à énergie propre », peut-on lire dans le communiqué officiel.

Plateformes électriques communes et moteurs thermiques partagés ?

Comme toujours, le but sera de parvenir à établir de nouvelles synergies entre les différentes marques des deux groupes afin de réduire les coûts de développement. Les deux entités ne donnent pas encore de précisions mais le communiqué inclut vraiment tous les types d’énergies et d’applications possibles. Le développement de plateformes électriques communes, l’entraide sur le logiciel ou la mise en commun du développement de moteurs thermiques figureront sans doute au registre des négociations.

N'oublions pas non plus que par le passé, la General Motors a déjà tenté de monter des partenariats sans succès. Par exemple avec PSA au début de la dernière décennie avant de vite se retirer. Attendons donc de voir comment se concrétisent ces efforts de collaboration.