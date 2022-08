Lancée sur le marché en 2016, l'actuelle Alfa Romeo Giulia incarnait le renouveau de la marque milanaise après de longues années passées uniquement avec les MiTo et Giulietta. Elle inaugurait une toute toute nouvelle plateforme -la « Giorgio »- repassant enfin à la propulsion. Suivie de près par le SUV Stelvio en 2017, cette nouvelle Giulia devait permettre à FCA de s'attaquer frontalement aux Audi A4, Mercedes Classe C et autres BMW Série 3. Pétrie de qualités dynamiques, l'Italienne n'est malheureusement pas parvenue à s'approcher du rythme de vente de ses cibles principales. La faute en partie à un style pas aussi flamboyant et réussi que celui des anciennes 156 et 159 ?

Une chose est sûre : si la future génération de l'Alfa Romeo Giulia ressemble à cette proposition virtuelle signée MV Auto, il y a de fortes chances que son design fasse l'unanimité. Le Youtubeur essaie en effet d'imaginer la prochaine mouture de la berline italienne, attendue pour l'année 2024. Il s'inspire du récent SUV compact Tonale et sa vision nous paraît à la fois superbe et très cohérente. Enfin de quoi séduire la clientèle habituellement fidèle aux familiales premium allemandes ?

Et si la future Alfa Romeo Giulia ressemblait à ça ?

Une berline 100% électrique

Rappelons que cette future mouture de l'Alfa Romeo Giulia, qui ne ressemblera peut-être pas à cette illustration réalisée par un passionné sans aucun lien avec le groupe Stellantis, disposera d'un groupe motopropulseur 100% électrique. Et Jean-Philippe Imparato, le nouveau patron de la marque, a lui-même promis qu'elle serait « magnifique ».