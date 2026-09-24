Et si votre voiture trouvait sa place de parking elle-même?

Au vu des avancées technologiques, ce ne sera plus l’Homme qui conduira une voiture, mais la voiture qui conduira l’Homme. En effet, lors d’une conférence dédiée aux avancées de la conduite autonome, Valeo a dévoilé un partenariat avec BMW. Baptisé Gemini, ce projet consiste à développer une technologie permettant de garer la voiture de manière autonome, sans aucune intervention de l’Homme.

Un projet dans lequel le véhicule serait totalement capable de comprendre et de s’adapter à son environnement. Après un simple enregistrement du trajet en direction de la place de parking, la voiture pourrait se garer sur cette place et en ressortir, simplement à l’aide de son téléphone, sans que nous ayons à intervenir dans la manœuvre.

Un parking qui se partage entre les BMW

Outre le projet Gemini lui-même, Valeo envisage, en collaboration avec le constructeur allemand, la mise en place d’un parking collaboratif. Valeo explique que les propriétaires d’un même modèle, ou de véhicules compatibles, pourront enregistrer différents parcours et parkings afin de les rendre accessibles aux autres utilisateurs.

Ainsi, lorsqu’une voiture arrive dans un parking qu’elle ne connaît pas, le système, basé sur les données collaboratives, chargera dans la voiture, en quelques millisecondes, les informations relatives à ce parking. L’utilisateur pourra alors choisir la place de parking qu’il souhaite.

Un système d’une complexité hors-norme, au vu de la précision et de la capacité d’adaptation à l’environnement nécessaires.

La promotion commerciale et le démarrage seraient prévus pour le début de l’année 2027, mais pas n’importe où. En effet, au vu d’une réglementation qui avance peu par rapport aux avancées technologiques, l’Europe ne serait clairement pas la cible de cette opération. Ce lancement devrait se dérouler en Chine, pays qui constitue aujourd’hui l’un des marchés les plus dynamiques pour le développement et le déploiement des technologies de conduite autonome.