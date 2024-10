Fabrice-Martin Blas directeur général de Kia France : "nous étions parmi les premiers à croire à ce Mondial".

S’il est un constructeur qui n’a pas hésité à venir au Mondial de l’auto cette année, c’est bien Kia. « On a été parmi les premiers à signer pour être présent sur cette édition » affirme Fabrice-Martin Blas, son directeur général pour la France. « Et c’est tout simplement parce qu’on croit au format et parce que l’on croit au contact direct avec nos clients."

En plus, la marque a un programme de nouveautés, présentes et à venir, bien chargé. Sur le stand Kia, on découvre en effet la Picanto , l’une des dernières mini-citadines thermiques disponibles avec sa cousine Hyundai I10, mais aussi et surtout l’EV3, le SUV compact 100% électrique. « Et dans les mois et les années qui viennent, on va découvrir l’EV4, l’EV 5 et, en 2026, l’EV2 ».

Privé de bonus et de leasing

Cet EV2, qui marquera l’entrée de Kia dans la bataille déjà engagée de la voiture électrique abordable, ne bénéficiera pas du leasing social, s’il existe encore au moment de sa commercialisation. Un leasing et un bonus dont les modèles du coréen sont totalement exclus, « non pas en raison de leur efficience, mais de leur transport en bateau depuis l’Asie ».

Alors Kia fait contre mauvaise fortune bon cœur et offre le bonus, « et continuera de l’offrir » à ses clients électriques. Il continuera aussi à tracer sa route, en produisant, sur sa plateforme modulaire e-GMP, de nouveaux modèles. « Notre stratégie, c’est d’aller du plus grand au plus petit, de l’EV9 jusqu’à l’EV2 ». Sans pour autant courir après des prix trop bas. « On n’est pas forcément les moins chers, mais les plus cohérents dans notre offre ». Alors pour savoir si l’EV2 se lancera malgré tout dans la guerre des prix des petites électriques à 20 000 euros, il va falloir attendre deux ans.