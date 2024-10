La Kia Picanto restylée est entourée de SUV électriques au Mondial de l'auto de Paris 2024

Les micro-citadines ne sont pas mortes. Alors que le groupe Stellantis y a renoncé depuis la fin de carrière des Citroën C1 et Peugeot 108, d’autres préparent leur remplacement par des modèles électriques mais certaines marques prolongent la durée de vie de leurs variantes thermiques. C’est le cas de Kia, par exemple, qui a appliqué un second restylage à la Picanto apparue en 2017 et déjà liftée en 2020.

On l’a d’ailleurs essayée sur Caradisiac, elle qui affiche désormais une face avant ultra-agressive en plus d’un bon niveau d’équipement de série : elle dispose quel que soit le niveau de finition d’un combiné d’instrumentation numérique et d’une tablette tactile centrale de 8 pouces compatible Apple Carplay & Android Auto.

Sous le capot, les clients ont le choix entre un tout petit bloc essence de 63 chevaux ou un moteur poussé à 79 chevaux, avec une boîte manuelle ou une transmission automatique dans ce dernier cas. Même si l’équipement de série est nettement plus généreux que celui des micro-citadines d’antan, il faut hélas composer avec des prix élevés : 15 990€ dans l’entrée de gamme Motion avec le petit moteur et jusqu’à 19 490€ pour la variante de 79 chevaux à boîte automatique dans la finition GT-Line. Des prix qui s’approchent de ceux des vraies citadines, sachant que la dernière Citroën C3 démarre à 17 500€ en finition You Pack Plus avec un bon degré d’équipement et un moteur de 100 chevaux.

L’instant Caradisiac

Avec les EV6, EV3 et autres EV9, la toute petite micro-citadine est littéralement entourée d’énormes SUV électriques sur le stand Kia. Sacré contraste, quand même.