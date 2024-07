En bref

Citadine

Restylage

A partir de 15 990 €

Peu rentable pour les constructeurs, le marché des petites citadines (segment A) est en voie d’extinction. Peugeot, Citroen, Opel et Ford ont tous jeté l’éponge. Même Renault ne renouvellera pas la Twingo, inadaptée à la norme GSR2, tout comme la Suzuki Ignis. Quelques modèles persistent à l’image de la Fiat 500, de la Toyota Aygo et bien sûr de la Picanto, un modèle important pour la marque en France car elle figure toujours dans le top 3 des ventes. En 2023, la Coréenne s’est écoulée à plus de 6 500 exemplaires sur notre territoire.

dailymotion Un avenir radieux se dessine pour la nouvelle Picanto

Alors plutôt que d’investir dans une coûteuse nouvelle génération, le constructeur a pris le parti d’effectuer un second restylage pour la Picanto de troisième génération sortie en 2017. Techniquement pas de bouleversement. La Coréenne conserve son gabarit et son poids contenu (3, 60 m/910 kg).

En revanche esthétiquement, les designers ont effectué un lifting en profondeur. C’est bien simple, à l’avant comme à l’arrière, tout a été revu. La calandre « Tiger Nose » redessinée court jusqu'aux feux avant désormais verticaux. A l'arrière, les feux, également nouveaux, sont reliés par une barre lumineuse horizontale. Métamorphosée, la Picanto assume un style affirmé, dans la lignée de l’EV9.

Dans l'habitacle par contre, il y a beaucoup moins d'évolutions. L'écran multimédia de 8’’ devient de série sur toutes les versions. Il est compatible Android et Car Play, et peu accueillir 2 téléphones différents en Bluetooth. Il dispose également de mises à jour en ligne, élément très rare dans cette catégorie. La qualité de présentation est toujours moderne et agréable pour un aussi petit modèle, malgré des plastiques durs. De plus, l’instrumentation numérique passe de série. En fin, un port USB-C apparaît en bas de la console centrale pour la recharge des appareils électroniques.

La nouvelle Picanto voit son prix de départ passer la barre symbolique des 15 000 €. La version d’appel équipée du petit moteur débute à 15 990 €. Une inflation compensée en partie par un équipement un peu plus riche notamment en matière de sécurité. En effet, la Picanto s’aligne sur la nouvelle norme obligatoire GSR2. Ainsi elle reçoit de série la reconnaissance des panneaux, avec régulation de vitesse (ISLA), la gestion intelligente des feux de route, l’alerte de vigilance du conducteur, le freinage d’urgence avec détection des piétons ou encore l’assistance active à la conduite.

Des prix en hausse mais dans la moyenne du marché

On trouve également une caméra de recul, un écran tactile de 8 pouces avec connectivité smartphone mais vous devrez vous passer de la climatisation, curieux. Pour profiter du meilleur, il faudra investir 18 000 € au bas mot pour la finition GT Line, soit le prix d’une voiture du segment supérieur. Si les tarifs augmentent, ils restent malgré tout attractifs comparés à la concurrence. En effet les Toyota Aygo X et Renault Twingo sont même un peu plus cher à équipements équivalents alors que la Picanto ajoute en prime la garantie de 7 ans.

La Picanto propose un très bon rapport habitabilité/encombrement. Malgré son petit gabarit, elle peut accueillir convenablement deux adultes jusqu’à 1, 80 m et propose un volume de coffre parmi les plus vastes de sa catégorie (255 litres). Le seul domaine qui pêche véritablement, c'est la rareté des petits rangements, il n'y a par exemple pas d'aumônière à l'arrière.