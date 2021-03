Face à la Taycan, la Porsche Panamera va-t-elle survivre ?

Même si la Taycan ne la cannibalise pas (encore), il n'empêche que la concurrence interne entre la berline électrique et la gamme Panamera est réelle. Même type de prestations, même gammes de prix, même carrosserie, la rivalité a d'autant plus grandi avec l'arrivée de la variante Cross Turismo sur la Taycan.

Y a-t-il trop de monde au catalogue de Porsche ? L'actuelle Panamera, lancée en 2016, repose sur une plateforme MSB partagée seulement avec Bentley. La Taycan, quant à elle, est sur une toute nouvelle plateforme J1, qui est partagée avec l'Audi E-Tron GT. Le problème pour Porsche est d'avoir deux plateformes distinctes pour deux modèles finalement proches, dans une époque où la transition vers l'électrique s'accélère.

La grande question qui se pose actuellement est donc le type de plateforme qui sera utilisé par la quatrième génération de Panamera, à partir de 2024. Oliver Blume, le patron de Porsche, pense que les Taycan et Panamera peuvent tout à fait coexister, mais qu'il faudra davantage les différencier. Porsche peut aussi bien décider de conserver la plateforme actuelle MSB et la faire évoluer... ou passer la prochaine Panamera à l'électrique avec une base différente. Il reste encore du temps à la marque qui, on le rappelle, travaille aussi sur les carburants synthétiques.