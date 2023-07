Faire entretenir son auto sur ses lieux de vacances, une bonne idée ?

Afin d’avoir l’esprit serein avant de prendre la route des départs en vacances et d’éviter la douloureuse panne sur l’autoroute, il est vivement conseillé de vérifier les « fondamentaux » comme les niveaux, l’éclairage ou encore l’état des pneus. Le mieux est encore de présenter son auto chez un professionnel.

Seulement, on peut parfois se faire rattraper par le temps et ne plus l’avoir afin d’effectuer une révision ou des réparations avant le départ. Dans ce cas, l’autre solution consiste à s’en occuper pendant les vacances. Sans doute, y a-t-il des économies à faire en s’éloignant des grandes agglomérations...

Les concessions automobiles sont celles qui proposent les taux de main-d’œuvre les plus élevés. Dans une grande ville, une marque comme Mercedes peut demander plus de 130 € de l’heure. En revanche, un petit garage indépendant éloigné d’une grande agglomération peut exiger environ 70 €. Il s’agit là d’extrême, mais l’écart atteint minimum 20 %. S'adresser à un établissement indépendant dépend aussi de l'âge de votre voiture. Si elle est encore sous garantie, il est fortement conseillé de se diriger vers le réseau de la marque. Dans le cas d'un modèle ancien et avec la volonté de réaliser le maximum d'économie, effectuer ses réparations soi-même dans un self-garage est encore la meilleure solution. Seulement, il faut mettre la main à la pâte.

Des économies sous conditions

Effectuer l’entretien de son auto sur votre lieu de villégiature, et en s'adressant à une petite structure, permet donc de faire des économies de l’ordre de 20 % environ, voire davantage, selon le type et la durée de l'intervention. Sur le papier, cela semble intéressant et permet par exemple de rembourser les péages ou le carburant. Cependant, il faut pouvoir se passer de son véhicule pendant une journée lors de son séjour, et donc s’organiser en conséquence.

Lors de nos recherches, nous avons contacté par téléphone différents garages pour une intervention simple sur une Peugeot 208 BlueHDi 100 ch de 2016 : vidange avec filtre à huile, remplacement des plaquettes et disques avant, et des pneus avant. L’intervention est loin d’être complexe, et pourtant, il n’est pas toujours évident de réunir les conditions adéquates pour aborder le problème sereinement.

Tout d’abord, de nombreux établissements ferment leurs portes pendant une semaine minimum au mois d’août, ce qui a pour conséquence de remplir le planning de juillet. Certains garages ne peuvent donner une réponse favorable avant plusieurs semaines. Un problème que ne connaissent pas les centres autos qui ne ferment pas pendant la période estivale.

Enfin, il est nécessaire de réaliser plusieurs devis puisque nous avons relevé de grosses différences. Pour la même opération, lorsque certains proposent 450 € (Royan), d'autres vont jusqu'à plus de 700 € (Fleury, situé entre Narbonne et Béziers).

Cela ne s’improvise pas

Ensuite, certains professionnels demandent à voir la voiture avant, notamment pour s’assurer du montage du système de freinage et de posséder la bonne référence des plaquettes à remplacer. À cela s’ajoute une éventuelle commande de pièces avec un éventuel délai. Les pneumatiques, également, peuvent nécessiter d’être commandés, car ce sont des éléments encombrants, et donc peu stockés.

Si votre souhait est de réaliser une révision complète ou une intervention plus complexe, le risque de voir les délais s’allonger grandit. Enfin, si une avarie est détectée nécessitant une intervention, votre auto peut être immobilisée le temps de la remettre en état.

Des vacances reposantes ?

Organiser l’entretien de son auto pendant les congés n’est sans doute pas une bonne idée, sauf dans le cas de connaître exactement les pièces à remplacer, c’est-à-dire leur référence, et de s’assurer de leur disponibilité auprès du garagiste. Afin d’avoir l’esprit serein concernant les délais et les disponibilités des garages, bénéficier des meilleurs prix en réalisant différents devis et s’organiser pour y déposer son auto, l’anticipation est votre meilleur allié. Il est alors préférable de faire son étude de marché proche de chez soi, avec des contraintes de période ou de durée d’intervention moins strictes, tout en conservant la possibilité de faire de belles économies.