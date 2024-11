Faut-il craquer pour la Volkswagen Golf fortement remisée ?

La Volkswagen Golf de huitième génération vient de recevoir son restylage de mi-carrière. Une bonne nouvelle pour la compacte allemande qui progresse surtout au niveau de l’électronique embarquée, avec une interface d’ordinateur de bord désormais débarrassée de tous les problèmes et autres bugs qu’on avait découverts avec cette génération de modèle au début de la décennie.

Mais elle ne se vend plus aussi bien qu’avant, elle qui dominait les ventes européennes de façon systématique depuis des décennies. Voilà sans doute pourquoi Volkswagen France propose régulièrement des remises intéressantes, dont celle du mois de novembre permet de baisser le prix du modèle (en finition Edition avec le moteur essence de 116 chevaux à boîte manuelle) de 5 480€. La remise ne concerne pas la finition de base, puisque Volkswagen offre 2 730€ d’équipement (Pack Confort avec Assist Pro, jantes de 17 pouces Nottingham, peinture métallisée, vitres arrière surteintées, Light Assist) en plus d’une remise de 2 500€. Mais il est peut-être possible de négocier la même remise sans ces équipements, ce qui permettrait théoriquement de baisser son prix à 27 270€ (au lieu de 30 250€ avec ces options ajoutées).

Des remises moins intéressantes sur la finition R-Line

A noter que Volkswagen France propose aussi 3 090€ d’avantage client sur la Golf en finition R-Line avec le petit moteur essence de 116 chevaux en version électrifiée 48 volts avec la boîte à double embrayage DSG. Mais avec 1 260€ d’équipement offert dans ce « cadeau », ça la laisse à 38 360€ tout de même. Nettement moins intéressant, donc, que la remise sur la finition Edition. Dans ce dernier cas, l’offre paraît intéressante même s’il faudra composer avec une boîte manuelle à ce prix.

Retrouvez toutes les remises du mois dans notre guide des promotions.