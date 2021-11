Ferrari dévoile une nouvelle création unique, la BR20

Quand on est riche, on achète une Ferrari. Et quand on est très riche, on achète une Ferrari unique. Sur commande, pour des clients ultra-privilégiés (que l'on imagine fidèles et méritants), la marque réalise des créations spéciales (nommées dans le jargon les one-off). Voici la dernière d'entre elles, la BR20.

La BR20 est basée sur le châssis de la GTC4 Lusso, le break de chasse du cheval cabré. Mais le modèle perd ici l'allure particulière de la GTC4, en adoptant une forme plus fastback, avec des arches sur les côtés de la lunette. D'ailleurs, les sièges arrière ont été supprimés ! Ferrari explique que le design de la BR20 est inspiré de modèles emblématiques des années 1950 et 1960… tout en précisant qu'il n'était pas question de faire dans la nostalgie. Le constructeur cite en exemple la 410 SA et la 500 Superfast.

Le visage est inédit, avec des optiques toujours en L mais plus courtes, et une grille de calandre spécifique qui intègre un élément supérieur en carbone et chrome. Les bas de caisse prennent naissance derrière les roues avant. À l'arrière, on retrouve les quatre feux ronds, en écho aux sorties d'échappement, elles aussi spécifiques à la BR20. Les jantes 20 pouces ont été également créées pour la BR20.

La planche de bord est en revanche celle de la GTC4 Lusso. La personnalisation vient des habillages, choisis par le client, avec du carbone et deux nuances de cuir marron. Les sièges arborent un point de croix argenté. À la place de la banquette, il y a un élément en chêne et fibre de carbone, prêt à recevoir des bagages.

Ferrari ne parle pas de la technique, on imagine que l'on retrouve le V12 6.3 litres de 690 ch. Il n'y a aussi aucune indication sur le prix, que l'on estime à sept chiffres.