Ferrari : nouvelle édition très spéciale pour la 812

Ferrari nous refait le coup du V12 en édition spéciale, mais cette fois, elle ne devrait pas prendre le nom de GTO, ni de Pista. Le constructeur au cheval cabré ne souhaite pas confirmer pour l'instant la désignation officielle, mais un informateur visiblement bien informé des produits Ferrari parle d'une 812 "Versione Speciale".

La berlinetta à moteur avant part d'une base bien connue, celle de la 812 Superfast, et radicalise tout ce qui pouvait encore l'être. A commencer par le V12, qui devient à nouveau le moteur à combustion le plus puissant de l'histoire de Ferrari. Sa puissance passe de 800 à 830 ch, toujours en atmosphérique. Un gain rendu possible par un régime toujours plus élevé, plafonnant à 9500 tr/mn sur cette version spéciale.

Ferrari reste vague sur le reste des informations techniques qui seront confirmées lors de la présentation définitive de l'auto, dans quelques jours. Le constructeur italien précise quand même que le carbone a été massivement utilisé pour réduire le poids de l'auto. Un gros travail sur l'aérodynamique avec de nouvelles pièces d'appui a également été réalisé.