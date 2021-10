Fiat 500 : nouvelle série limitée Dolcevita Spiaggina

Si la nouvelle 500 électrique se vend désormais bien plus que la 500 thermique (elle représente 70 % des ventes en France), Fiat ne délaisse pas le modèle essence. Celui-ci fait ainsi l'objet d'une nouvelle série spéciale, la Dolcevita Spiaggina.

Celle-ci est basée sur la version découvrable. Sa particularité est une capote inédite à motif marinière bleu et blanc. La carrosserie est peinte en blanc pur "Bossanova". Les coques de rétroviseurs adoptent un aspect chrome. Du chrome habille aussi le capot. À bord, on trouve une sellerie en tissu bleu profond avec le monogramme de la marque. On retrouve le bleu pour les panneaux de porte. Le levier de vitesses a un habillage en cuir ivoire.

Cette variante est placée tout en haut de la gamme. L'équipement est donc complet avec en série le système Uconnect à écran tactile 7 pouces, avec Apple Car Play et Andoid Auto. Il y a la climatisation automatique, les antibrouillards, les radars de recul ou encore le capteur de pluie.

Sous le capot, pas de surprise, on retrouve l'unique offre thermique, le moteur 1.0 de 70 ch avec micro-hybridation. Le prix est de 22 990 €, soit un surcoût de 900 € par rapport à la Dolcevita Plus, mais avec un cadeau de 42 % sur les équipements gagnés. Seulement 200 exemplaires sont prévus.