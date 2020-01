Fiat Chrysler Automobiles dévoile l'Uconnect 5

L'entité Fiat Chrysler Automobiles frappe un grand coup dans le milieu des systèmes d'infodivertissement avec la présentation de sa dernière génération de sa solution embarquée Uconnect 5. L'ensemble fonctionnant sous Android apporte son lot de nouveautés capables de mettre à mal les leaders du secteur.

Les communicants du groupe FCA indiquent qu'il s'agit là "du système Uconnect le plus avancé jamais produit". Ces derniers promettent une rapidité cinq fois supérieure à ses prédécesseurs grâce entre autres à un nouveau processeur et une mémoire vive poussée à 6 gigas de RAM. Une mémoire flash de 64 gigas se charge pour sa part du stockage. Ces évolutions offrent à l'Uconnect 5 la compatibilité avec : des écrans allant jusqu'à 12,3 pouces de diagonale, l'orientation de son affichage en paysage ou portrait, le renvoie vers quatre écrans simultanément, Android Auto et Apple Carplay en sans-fil, la 5G et -cerise sur le gâteaux- deux connexions Bluetooth simultanées.

Pour une meilleure intégration, le design de l'interface de l'Uconnect 5 sera déterminé par le modèle et la finition du véhicule. Comprenez par là que les propriétaires de véhicules électriques auront des menus différents de leurs homologues ayant signé pour une voiture thermique. D'après Fiat Chrysler Automobiles, l'Uconnect 5 déboulera à bord d'un véhicule du groupe dès 2020.