Fiat Chrysler Automobiles : retour aux bénéfices au troisième trimestre 2020

Le groupe Fiat Chrysler Automobiles fait particulièrement parler de lui ces derniers temps avec non seulement une fusion imminente avec PSA mais toute une vague de modèles électrifiés à fort potentiel, que ce soit des hybrides légers, comme la Fiat Panda Cross Hybrid, des hybrides rechargeables avec les Jeep Renegade et Compass 4xe ou encore des 100 % électriques telles que la Fiat 500, déclinée avec deux capacités de batterie et en version avec une étonnante porte antagoniste à l'arrière.

A court terme, ces nouveaux modèles devraient donc réduire considérablement les émissions de ses gammes, ce qui devrait permettre au groupe, à partir de 2022, de ne plus avoir à racheter pour près de 1,8 milliards d'euros de crédits CO2 à Tesla pour éviter une encore plus grosse amende de l'Union Européenne.

L'autre bonne nouvelle financière pour l'italo-américain, c'est d'avoir renoué avec les bénéfices au troisième trimestre, le marché automobile ayant rebondi, surtout aux États-Unis, après un premier semestre catastrophique pour cause de pandémie mondial. Ainsi, FCA a engrangé, entre juillet et septembre, 2,28 milliards d'euros avant impôts et intérêts, soit près du double de ce qu'estimaient les spécialistes. Après avoir été négatif de 179 millions d'euros sur la même période en 2019 et de 1,04 milliard au second trimestre 2020, le bénéfice net s'est lui établi à 1,2 milliard d'euros.

Pourtant, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 25,8 milliards d'euros, soit un recul de 6 % mais c'est cependant un peu mieux que les 25,16 milliards qui étaient prévus. Les 1,026 million de véhicules écoulés dans le monde représentent, eux, un recul de 3 %, tirés vers le bas par l'Asie avec - 29 % et l'Amérique du Nord à - 8 %, la région Europe-Moyen-Orient-Afrique limitant les pots cassés en progressant de 10 %.

Et cette tendance devrait se confirmer dans les mois à venir puisque FCA prévoir un bénéfice avant impôt et intérêt de 3 à 3,5 milliards d'euros à la condition évidemment qu'il n'y ait pas à nouveau d'interruptions prolongées de la production.