Fiat Tipo restylée (2021) : prix à partir de 17 490 €

L'offre de moteurs

Il y a du nouveau sous le capot de la Tipo, avec l'arrivée du bloc trois cylindres essence 1.0 de 100 ch. En diesel, on retrouve en modèle d'accès le 1.3 Multijet de 95 ch. Il y a au-dessus une évolution du 1.6 Multijet, qui passe de 120 à 130 ch. On ne trouve pour l'instant que des boîtes manuelles.

Les finitions et principaux équipements de série

Les versions classiques

Tipo : alerte de franchissement de ligne, détecteur de fatigue, limiteur de vitesse, climatisation manuelle, rétroviseurs extérieurs électriques, vitres avant électriques, siège conducteur et volant réglables en hauteur, radio avec prise USB et commandes au volant…

Life : Tipo + jantes 16 pouces acier, écran tactile 7 pouces, connectivités Apple Car Play et Android Auto, antibrouillards, climatisation automatique, régulateur de vitesse, rétroviseurs extérieurs dégivrants, vitres arrière électriques, signature LED…

Life Plus : Life + jantes 16 pouces alliage, pack LED Plus, radars de recul, navigation, siège passager réglable en hauteur.

Les versions Cross

Cross : jantes 16 pouces acier, feux LED, protections de carrosserie Cross, alerte franchissement de ligne, détecteur de fatigue, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, rétros électriques, quatre vitres électriques, siège conducteur réglable en hauteur, écran tactile 7 pouces, connectivités Apple Car Play et Android Auto…

Cross Plus : Cross + jantes 17 pouces noires, capteur de pluie, navigation, climatisation automatique, freinage d'urgence autonome, phares full LED, feux de route adaptatifs, rétros dégivrants, écran tactile 10 pouces, caméra de recul, radars de stationnement avant/arrière, régulateur adaptatif…

Les prix

Tipo Life Life Plus Cross Cross Plus Essence 1.0 GSE 100 ch 17.490 € 19.490 € 21.490 € 18.990 € 22.990 € Diesel 1.3 Multijet 95 ch 19.990 € 21.990 € 23.990 € 21.490 € 25.490 € Diesel 1.6 Multijet 130 ch - 23.990 € 25.990 € 23.490 € 27.490 €

Le break est disponible en Life et Life Plus pour 1.500 € de plus.