Flashé à plus de 200 km/h en Lexus IS F à... 19 ans !

Dernière berline haute performance de Lexus, l'IS F avait pour objectif de concurrencer les Audi RS4 et BMW M3 en autres, lors de sa sortie en 2007. Et elle en avait les moyens, grâce à un V8 5.0 atmosphérique capable de délivrer 505 Nm (à 5 200 tr/mn) et 423 ch (6 600 tr/mn) pour gagner un 0 à 100 km/h en 4s8, avec le concours d’une boîte auto à convertisseur de couple à 8 rapports. Des performances qui, hélas, peuvent faire perdre la raison, en particulier des plus jeunes.

C’est le cas d’un conducteur Californien de 19 ans, qui a eu la très mauvaise idée de pousser la Japonaise (exactement le même modèle bleu que celui de la photo ci-dessus) dans ses retranchements ce dimanche 5 janvier, sur la voie publique, plus précisément sur l'autoroute Pacific Coast Highway où la Police effectuait un contrôle de vitesse. Résultat : 203 km/h relevés, les gyrophares, et une bonne leçon qui n’est pas près de s’arrêter. Dans la foulée, la Lexus s’est vue immédiatement transférée à la fourrière pour au moins 30 jours, et le jeune homme accusé de "conduite imprudente", voire plus. On ne sait pas exactement à quoi s'expose ce dernier, mais l’incident pourrait avoir de lourdes conséquences.

La Californie venait pourtant de promulguer une série de mesures pour 2025, parmi lesquelles l'installation de cinq nouveaux radars sur l'axe où l'infraction a été commise, et des amendes plus salées. Enfin tout est relatif : la nouvelle amende pour les excès de vitesse supérieurs à 160 km/h n'a été fixée qu'à 500 dollars. Pas suffisamment dissuasif manifestement…