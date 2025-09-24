Floran Aragon (Toyota): "le 100% électrique, on n'y croit pas"

Toyota est l’un des acteurs majeurs du marché automobile français, ce qui s’explique en premier lieu par la qualité de ses produits, notamment hybrides. A cela s’ajoute le fait qu’il jouit dans l’Hexagone d’une aura particulière en raison du fait qu’il y fabrique ses Yaris depuis 2001. Plus de 5 millions de Yaris et Yaris Cross ont été fabriquées à ce jour dans l’usine de Valenciennes, ce qui prouve au passage que le "Made in France" reste une excellente option industrielle (n'est-ce pas Renault, Peugeot, et les autres)?)

La direction de l’entreprise est assurée depuis quelques mois par Florian Aragon, pur produit maison puisqu’il y a effectué toute sa carrière depuis ses débuts en 2004. Nous l’avons reçu sur le stand Caradisiac au salon de Lyon, ce qui nous a permis d’aborder plusieurs thèmes, parmi lesquels l’arrivée de la nouvelle Aygo Cross dans la gamme, la stratégie multiénergies du groupe, les utilitaires, ou bien encore le retour d’un célèbre slogan publicitaire...

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion