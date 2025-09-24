Floran Aragon (Toyota): "le 100% électrique, on n'y croit pas"
Refusant de se focaliser sur l’électrique, le constructeur japonais veut pouvoir proposer une offre multiénergies, de façon à coller au mieux aux aspirations des clients.
Toyota est l’un des acteurs majeurs du marché automobile français, ce qui s’explique en premier lieu par la qualité de ses produits, notamment hybrides. A cela s’ajoute le fait qu’il jouit dans l’Hexagone d’une aura particulière en raison du fait qu’il y fabrique ses Yaris depuis 2001. Plus de 5 millions de Yaris et Yaris Cross ont été fabriquées à ce jour dans l’usine de Valenciennes, ce qui prouve au passage que le "Made in France" reste une excellente option industrielle (n'est-ce pas Renault, Peugeot, et les autres)?)
La direction de l’entreprise est assurée depuis quelques mois par Florian Aragon, pur produit maison puisqu’il y a effectué toute sa carrière depuis ses débuts en 2004. Nous l’avons reçu sur le stand Caradisiac au salon de Lyon, ce qui nous a permis d’aborder plusieurs thèmes, parmi lesquels l’arrivée de la nouvelle Aygo Cross dans la gamme, la stratégie multiénergies du groupe, les utilitaires, ou bien encore le retour d’un célèbre slogan publicitaire...
Infos pratiques sur le salon de Lyon
Tarifs
Semaine :
Paiement en ligne / sur place : 9 €/10 €
Week-end samedi ou dimanche :
Paiement en ligne / sur place : 10 €/12 €
Horaires d'ouverture
Mercredi 24 septembre de 10 h 00 à 20 h 00
Jeudi 25 septembre de 10 h 00 à 20 h 00
Vendredi 26 septembre de 10 h 00 à 22 h 00 (Nocturne)
Samedi 27 septembre de 10 h 00 à 20 h 00
Dimanche 28 septembre de 10 h 00 à 19 h 00
Plus d'info sur www.salon-automobile-lyon.com
