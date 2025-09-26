Focus voiture d'occasion au Salon de Lyon : et la moins chère est...

Une grande partie du hall 3 au parc Eurexpo de Lyon est consacrée, pendant toute la durée du salon, aux voitures de seconde main. Plus de 200 modèles sont disponibles à la vente, dans des budgets plutôt globalement élevés, surtout parce que les modèles présentés sont assez récents.

Et c'est devant ces prix assez élevés que nous sommes partis au contraire à la recherche du modèle le plus abordable présenté cette année sur le plateau. Et il se trouve sur le stand Spoticar, l'entité qui se charge de la revente des modèles d'occasion dans tout le groupe Stellantis.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Fin du suspense, il s'agit d'un modèle Citroën, un C4 Picasso de 2017, 1.2 PureTech 130 en finition Live, affichant 107 500 km. Un kilométrage somme toute encore raisonnable. Le prix ? 8 389 € précisément. Et il est assorti d'une garantie de 8 mois, kilométrage illimité.

Objectivement, le C4 Picasso est un bon monospace compact. Spacieux, confortable mais plus dynamique à conduire que son prédécesseur. Sa qualité de finition n'a franchement pas à rougir dans la catégorie, il est même plutôt dans le haut du panier face à un Scénic 3 de l'époque.

Par contre, impossible d ene pas évoquer les soucis du 1.2 Puretech. Un manque fiabilité, bien connu aujourd'hui, qui font s'effondrer les cotes sur le marché de l'occasion. Ceci explique très probablement le tarif de cet exemplaire, qui a décoté de près de 68 %, peut-être même plus s'il était doté de quelques options.

Il faut donc, en cas d'achat, s'assurer que l'entretien a été suivi, que le rappel a été effectué, et que la courroie a été remplacée. Plus difficile, essayer de savoir si le moteur consomme de l'huile ou pas. Mais si tout est ok sur ces aspects, l'achat peut se faire, surtout si vous prévoyez de garder le véhicule pendant longtemps.