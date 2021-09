Ford annonce le nouveau pick-up Ranger

Le roi des pick-up "midsize" s'apprête à faire peau neuve. Ford termine la mise au point d'une toute nouvelle génération du Ranger. La marque a annoncé que celle-ci sera dévoilée avant la fin de cette année et rejoindra les concessions en 2022.

L'annonce est accompagnée d'images d'un prototype encore bien camouflé. On aperçoit juste la signature lumineuse à l'avant. Le nouveau Ranger devrait adopter un style plus anguleux, inspiré de celui de son grand frère F-150, l'inoxydable champion des ventes aux États-Unis depuis plus de 40 ans.

Ford ne donne pas beaucoup d'informations, si ce n'est les habituelles promesses d'en faire toujours plus. Cette nouvelle génération sera ainsi plus connectée et améliorera encore ses capacités en hors-piste. La firme ne confirme pas encore l'arrivée d'une motorisation hybride.

Cette nouvelle génération va servir de base au futur Volkswagen Amarok. Ce sera ainsi le premier fruit de la nouvelle collaboration entre Ford et VW, qui vont mettre en commun leurs véhicules utilitaires. La version allemande, qui sera assemblée par Ford, vient d'être surprise en séance de test.