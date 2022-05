Ford annonce le rappel de 350 000 véhicules

Dans le monde de l’automobile, il y a rappel et rappel.

Si certains rappels classiques pour une simple mise à jour du logiciel de l’infodivertissement du véhicule ne relèvent pas d’une véritable urgence autre que fonctionnelle, d’autres campagnes de rappels sont plus inquiétantes.

L’annonce de Ford quant au rappel aux États-Unis de ses SUV Expedition et Navigator fabriqués entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021 entre dans cette dernière catégorie. Plus de 39 000 véhicules sont concernés par le rappel, qui fait suite à une série de seize incidents, dont un ayant fait un blessé. Le constructeur invite ainsi à garer les SUV concernés en extérieur, le moteur présentant des risques d’incendie : « Ces véhicules peuvent présenter un risque d'incendie sous le capot, y compris lorsque le véhicule est stationné et à l'arrêt. »

Voilà qui est peu rassurant, en effet, d’autant plus que si Ford enquête depuis deux mois sur la cause des incidents, le constructeur américain n’aurait à ce jour toujours pas identifié formellement le problème.

Ford a également annoncé le rappel de 310 203 pick-up de sa gamme F-250, 350, 450 et 550. Les véhicules, fabriqués en 2016 pourraient présenter un défaut au niveau de l’airbag, qui ne gonflerait pas en cas d’accident.

Enfin, 464 Mustang Mach-E font également l’objet d’un rappel aux États-Unis. En cause cette fois, le logiciel de sécurité routière du SUV électrique américain qui pourrait ne pas détecter les accélérations, décélérations et mouvement inattendu du véhicule, augmentant ainsi les risques d’accident et de collision.