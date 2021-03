Ford arrêtera la Mondeo en mars 2022

C'était attendu, c'est désormais officiel : la Mondeo va disparaître du catalogue Ford. La marque a annoncé la date de la fin de production pour l'usine de Valence (en Espagne) : ce sera fin mars 2022. Il reste donc tout de même un an de carrière à la familiale de l'ovale bleu.

Ford l'indique lui-même : cet arrêt d'un modèle emblématique, lancé en 1993 et qui a depuis été produit à 5 millions d'exemplaires, se fait en raison "d'une évolution de la demande" en Europe. Comprenez : la mode est aux baroudeurs. La marque écrit d'ailleurs dans un communiqué : "En 2020, 39 % des ventes de véhicules particuliers de Ford étaient des SUV et des crossovers, soit huit points de plus qu'en 2019".

La marque va donc mettre en avant ses SUV. Elle a renouvelé en 2020 le Kuga, puis lancé pour la première fois sur le Vieux Continent le gros Explorer. De plus, la Mustang Mach-E, autre SUV et premier modèle électrique, va enfin rejoindre les concessions. Dommage, il n'est toujours pas question d'importer les sympathiques Bronco.

Si Ford acte déjà la fin de la Mondeo, il annonce que les grands monospaces S-Max et Galaxy, aussi assemblés à Valence, vont poursuivre leur carrière. Pour relancer les ventes de modèles qui sont eux aussi bousculés par les SUV, la marque vient de les décliner en version hybride simple.

Le moteur 2.5 Duratec hybride qui les équipe sera d'ailleurs assemblé à Valence à partir de la fin 2022 (il est actuellement produit au Mexique).