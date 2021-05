Ford aura ses plateformes dédiées à l'électrique à partir de 2025

Ford n'a jamais vraiment fait dans la simplicité lorsqu'il s'agit de plateformes. Actuellement, l'électrique de la marque, la Mustang Mach-E, repose sur une base de thermique lourdement modifiée. Les prochaines arrivées seront quant à elles sur une plateforme MEB empruntée à Volkswagen, la faute à l'absence de vraie base modulaire pour véhicule électrique chez Ford.

Le constructeur américain prépare toutefois deux plateformes spécifiques. La première servira aux véhicules particuliers (SUV, berlines, autres), et la seconde sera spécifiquement étudiée pour les pick-up, alors que Ford vient de dévoiler un F150 Lightning qui, là encore, est construit sur une structure de F150 thermique très largement modifiée.

Il s'agit d'un investissement à plusieurs milliards de dollars pour Ford qui ne s'est pas tourné vers Volkswagen pour rien. La plateforme MEB permet à l'Américain de "patienter" et de proposer des électriques, le temps que les vraies Ford à batteries de nouvelle génération ne voient le jour. Et cela ne se fera pas avant 2025. A cette date, les Mustang Mach-E et F150 Lightning auront ainsi une suite avec une plateforme dédiée, construite en interne.

Ford+

Ford dévoile justement les détails de son plan, baptisé "Ford+". L'objectif premier mis en avant est de devenir leader mondial du véhicule utilitaire électrique. Ford ayant déjà une forte emprunte en matière de véhicules commerciaux, notamment en Europe et au Royaume-Uni.

A partir de 2030, Ford aura à minima 40 % de ses ventes en zéro émission. Ford précise que 70 000 personnes ont déjà réservé un exemplaire du F150 Lightning, le premier pick-up électrique de la marque. Au total, Ford prévoit d'investir 30 milliards de dollars d'ici 2025, notamment dans la création des plateformes mais aussi de batteries solides, qui seront proposées d'ici quelques années sur les modèles électriques à l'ovale bleu.