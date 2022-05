Ford Fiesta : fin de la 3 portes et gamme simplifiée

Peu de temps après son arrivée dans les concessions, la Fiesta restylée simplifie son offre. Premier changement notoire : la fin de la silhouette 3 portes. Ford était l'un des derniers constructeurs à proposer ce type de carrosserie avec sa citadine. Mais la part de la 3 portes dans les ventes était faible.

Du côté des motorisations, le 1.0 Ecoboost de 155 ch a disparu. Il reste sa déclinaison 125 ch, avec une micro-hybridation. Ce moteur propose en option la boîte automatique Powershift. Le bloc d'accès 1.1 75 ch est toujours au menu. Mais la version la plus vendue sera assurément le 1.0 Ecoboost de 95 ch Flexifuel, compatible E85.

Niveau finitions aussi, il y a du ménage. La finition de base Cool&Connect, qui était déjà bien pourvue, disparaît. Il en est de même de la Titanium Vignale. Il y a donc maintenant en version de base la Titanium Business, avec un prix haut perché ! Puis les ST Line et ST Line X, au look plus sportif, et l'Active X, au look baroudeur.

