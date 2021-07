Ford Mustang Mach-E GT : à partir de 77 490 €

Si les 351 ch de la version quatre roues motrices et grande batterie du Mustang Mach-E ne sont toujours pas suffisants pour vous, bonne nouvelle : le constructeur américain annonce l'arrivée de la variante GT au catalogue. Annoncée dès le départ, elle n'est commercialisée qu'aujourd'hui en France, à partir de 77 490 €. Un tarif salé, d'autant plus que le surcoût par rapport à la version inférieure est d'environ 12 000 €.

Mais cela s'explique aussi par les spécificités : freins Brembo haute performance ventilés de 385 mm, la suspension MagenRide, les jantes 20 pouces, les couleurs exclusives... mais aussi et surtout la batterie de 88 kWh et les moteurs délivrant 487 ch et 860 Nm de couple. Des moteurs qui sont au nombre de 3 : un pour le train avant, et un par roue arrière, assurant une gestion du couple indépendante sur chacune. En clair, là aussi, le gap avec la version inférieure du Mustang Mach-E est important !

Ford annonce une autonomie de 500 km sur cycle WLTP, et une batterie capable de supporter des charges à des puissances allant jusqu'à 150 kW. Actuellement, l'un des seuls rivaux de ce Ford est l'Audi e-tron S et ses deux moteurs arrière. Mais il est évidemment bien, bien plus cher.