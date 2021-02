Ford présente le nouveau F150 Raptor... et annonce une inédite version R

En 2017, Ford, qui avait instauré une sorte de tradition avec les F150 SVT, crée une petite polémique au sein du cercle des passionnés de la marque : le pick-up dans sa version Raptor abandonne le sacro-saint V8 6.2 pour passer à un V6 3.5 Ecoboost suralimenté. Une sorte d'affront pour certains qui vient s'ajouter à celui de la GT : la supercar avait elle aussi abandonné le V8 5.4 compressé au profit d'un V6. Tout fout le camp !

Si les cylindres sont moins nombreux, cela n'a pas impacté les performances d'un engin hors du commun. Un pick-up aux prédispositions pour l'offroad avec des trains roulants et pneus spécifiques, mais avec un moteur de 450 ch capable de prouesses lors des liaisons par le réseau routier.

Nouveau Raptor, même idée

Le tout nouveau F150 Raptor vient d'être dévoilé par Ford qui a lancé la 14e génération de son pick-up tout récemment. Contrairement au précédent, celui-ci ne marque pas de rupture. Il reste en V6 3.5 Ecoboost. Mais de quelle puissance ? Ford ne le dit pas... Ce que le constructeur communique, en revanche, est plutôt impressionnant. Le Raptor fait confiance à de nouvelles suspensions Fox pilotées (technologie Live Valve), mais aussi et surtout à une énorme nouveauté à l'arrière : un train 5 bras inédit à ressorts hélicoïdaux sur le Raptor, qui utilisait un très traditionnel parallélogramme de Watt jusqu'à maintenant. Les énormes ressorts de 24 pouces et les bras rallongés pour suivre la hausse de débattement sont étudiés pour maintenir la roue au sol le plus souvent possible. C'est la toute première fois qu'un Raptor fait appel à un train arrière multibras.

Ce Raptor s'illustre en fait par petites touches : une toute nouvelle ligne d'échappement à sections égales et à clapet, qui fait un bruit plus agressif que jamais en mode ouvert, mais aussi la possibilité d'opter pour des pneus de 37 pouces. Cette hauteur inédite au catalogue du Raptor a une incidence mécanique sur les angles d'attaque et de fuite (33,1° et 24,9° respectivement) en surélevant le pick-up à tel point que la garde au sol atteint 33 cm...

La transmission du Raptor est centrée autour de la boîte automatique à 10 rapports et d'une boîte de transfert classique sensible au couple. Le différentiel arrière est autobloquant, mais piloté électroniquement. Les clients pourront toutefois opter en option pour un Torsen à l'avant en lieu et place du différentiel classique.

Les chiffres de ce Raptor sont impressionnants pour un marché européen peu friand de ce genre d'engin : 635 kg de capacité de charge dans la benne mais surtout 3720 kg de capacité de remorquage. Et pour ne pas tomber en rade d'essence en plein désert lors d'une excursion, le Raptor peut compter sur un réservoir de 137 litres. Un plein en France vaudrait plus de 200 €. A bord, le Raptor dispose d'un réseau électrique avec plusieurs prises pour distribuer jusqu'à 2 kW de puissance, notamment pour des outils électriques, ou pour le camping.

Et le V8 ?

Le problème du F150 Raptor se nomme RAM TRX. Pour un peu moins de 70 000 dollars, les clients américains repartent de chez Fiat Chrysler avec un pick-up à moteur V8 6.2 Hellcat de 710 ch et des capacités peu ou prou similaires à celles du Raptor sur le terrain. Pour réellement concurrencer le Ram, Ford a déjà prévu le coup.

Le patron de la communication de Ford North America a déjà confirmé qu'un Raptor R à moteur V8 était au programme, et qu'il arrivera dans les prochains mois. Aucun détail supplémentaire n'a été fourni, mais si la cible est le Ram TRX, Ford pourrait faire appel au V8 5.2 de la Shelby GT500 avec, à la clé, plus de 700 ch...

Pour s'acheter une conscience, Ford a tout de même prévu un F150 électrique qui devrait débarquer à peu près à la même période que la version R.