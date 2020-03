Ford Puma : nouvelle finition ST Line V et nouveau moteur diesel

Le Puma, nouveau petit SUV de Ford, est arrivé dans les concessions en début d'année avec une offre limitée. La gamme comportait deux moteurs essence à micro-hybridation, les 1.0 Ecoboost de 125 et 155 ch, avec boîte manuelle 6 rapports.

Le choix s'étoffe enfin, avec une bonne nouvelle pour les amateurs de boîte automatique, de plus en plus nombreux : la transmission DCT 7 rapports fait son apparition sur le 125 ch. Attention, cette configuration sans pédale d'embrayage perd la micro-hybridation. Autre évolution importante : le Puma propose du diesel, avec le 1.5 EcoBlue de 120 ch, couplé à une boîte manuelle 6 rapports.

La liste des finitions s'agrandit également. Au début, il y avait les Titanium et ST Line X (plus la Titanium Business pour les entreprises). Ford avait récemment ajouté une ST Line et propose désormais en plus la ST Line V, au sommet de la gamme. Celle-ci joue la carte du sport chic, avec notamment une planche de bord finition cuir.

Les finitions avec les principaux équipements de série

Titanium : aide au maintien dans la voie avec détection des bas-côtés, aide au stationnement arrière, reconnaissance des panneaux de signalisation, freinage automatique d'urgence avec détection des piétons, feux à LED, allumage automatique des feux, feux de route automatique, antibrouillards, rétros électriques et dégivrants, climatisation manuelle, jantes 17 pouces, sièges avant massants, système de navigation sur écran tactile 8 pouces, recharge des téléphones par induction…

ST Line : Titanium + kit carrosserie ST Line (boucliers peints, calandre spécifique, sortie d'échappement chromée…), suspension sport, instrumentation numérique (mais sièges massants supprimés).

ST Line X : ST Line + capteur de pluie, clim automatique, système audio B&O, jantes 18 pouces…

ST Line V : ST Line X + phares full LED, planche de bord cuir, accès mains libres, aide au stationnement avant…

Les prix

Essence

- 1.0 Ecoboost 125 ch mHEV BVM6 > Titanium : 22 900 €, ST Line : 24 900 €, ST Line X : 26 900 €, ST Line V : 28 900 €.

- 1.0 Ecoboost 125 ch DCT 7 > Titanium : 24 900 €, ST Line : 26 900 €, ST Line X : 28 900 €, ST Line V : 30 900 €.

- 1.0 Ecoboost 155 ch mHEV BVM6 > Titanium : 23 900 €, ST Line : 25 900 €, ST Line X : 27 900 €, ST Line V : 29 900 €.

Diesel

- 1.5 EcoBlue 120 ch BVM6 > Titanium : 24 000 €, ST Line : 26 500 €, ST Line X : 28 500 €, ST Line V : 30 500 €.