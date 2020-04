Futur Opel Mokka : premières photos et infos

Le Mokka ne sera bientôt plus classé X ! La deuxième génération va en effet perdre cette lettre, qui était apparue à l'occasion du restylage du premier modèle. Opel vient d'en faire l'annonce, donnant ainsi officiellement le coup d'envoi de son plan de communication qui mènera à la révélation puis au lancement du modèle.

Ce sera donc de nouveau le "Mokka". Opel indique que la production de ce tout nouveau modèle sera lancée au cours du quatrième trimestre 2020. Les livraisons commenceront début 2021. La particularité des premiers modèles assemblés ? Ils seront électriques. Ce sera en effet la grande nouveauté technique et Opel compte de cette manière la mettre en avant.

Ce Mokka 2 va reprendre la base technique CMP du nouveau Peugeot 2008, qui existe aussi en 100 % électrique. On s'attend forcément à retrouver le même moteur, soit 136 ch, et la même batterie, avec une capacité de 50 kWh, ce qui donne un peu plus de 300 km d'autonomie en cycle WLTP. Opel indique qu'il y aura bien une offre thermique. Il ne précise pas si ce SUV fera l'impasse sur le gazole.

Le constructeur a publié une première image "teaser" du véhicule, que l'on voit de profil, mais encore bien camouflé. Cela donne tout de même un bon avant-goût du prochain Mokka, qui semble plus compact. Ce ne sera pas un simple "rhabillage" du 2008, comme c'est le cas avec la dernière Corsa vis-à-vis de la 208.

Opel a cette fois plus de temps pour dessiner son véhicule, et celui-ci va même inaugurer de nouveaux codes esthétiques qui avaient été annoncés par le concept GT X. On trouvera ainsi à l'avant un bloc formé par la calandre et les optiques. La silhouette sera plus dynamique, avec un vitrage latéral qui plonge rapidement.

Ce Mokka pourrait être décamouflé avant l'été.