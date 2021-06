Future Opel Astra : les premières photos officielles

Ce sera l'une des stars de la rentrée. Mais, visiblement impatient, Opel nous dévoile déjà des (bons) morceaux de la nouvelle Astra. Pour cette nouvelle génération, tout change. La compacte allemande va recevoir une plate-forme d'origine PSA, l'EMP2.

D'ailleurs, on retrouve la stratégie des voitures sœurs, sur laquelle mise beaucoup Carlos Tavares (patron de Stellantis, né de la fusion PSA/Fiat). Le but : partager avec un autre modèle un maximum d'éléments non visibles. Comme cela a été le cas pour la Corsa, proche de la 208, la prochaine Astra sera étroitement dérivée de la nouvelle 308.

Mais le look sera bien distinct. On le voit déjà avec les teasers. L'Astra va très logiquement reprendre les nouveaux gimmicks d'Opel, inaugurés l'année dernière par le Mokka, dont notamment la calandre Vizor, bien droite face à la route, qui forme un bloc continu avec les phares. Plus fins, ces derniers profiteront de la technologie Matrix LED. On devine sur les images une silhouette bicolore.

À bord, l'Astra fera aussi sa révolution esthétique et technologique, avec un autre nouvel élément d'Opel : le Pure Panel. Les écrans de l'instrumentation et de l'info-divertissement seront réunis. On aperçoit une rangée de raccourcis qui n'est pas sans évoquer les touches piano de Peugeot. Bonne nouvelle : on devine enfin un nouveau volant chez Opel !

Grâce à la base EMP2, ce sera la première Astra électrifiée. On attend une motorisation hybride rechargeable (la 308 a des plug-in de 180 et 225 ch). Opel confirme déjà qu'il y aura de nouveau un break Sports Tourer. Le constructeur annonce que la production débutera dans son usine allemande de Rüsselsheim avant la fin de l'année.