Future Volkswagen Arteon restylée : comme ça ?

Le spécialiste de la tablette graphique Kolesa publie sur la toile deux images très réalistes -mais non officielles- du restylage intermédiaire du coupé quatre portes Volkswagen Arteon. De quoi se faire une idée de son look quelques semaines avant sa présentation sous le feu des projecteurs.

Le travail de l'artiste russe combine plusieurs éléments pertinents. Kolesa associe en effet les volumes de la génération actuelle avec des traits révélés par le constructeur allemand via plusieurs images d'annonce et les lignes des prototypes de développement immortalisés outre-Rhin sur la voie publique. Une calandre majorée et des prises d'air latérales plus imposantes sont attendues pour sa proue. L'arrière évoluera en revanche en douceur avec des nouveaux kits pour la finition R-Line et la pétillante version R.

La Volkswagen Arteon restylée gagnera en sportivité par rapport à la version sortante. Rendez-vous le 24 juin pour découvrir tous ses secrets. L'inédite Arteon R photographiée par des espions sur le circuit du Nürburgring emboîtera le pas en fin d'année.