H2X Global dévoile son fourgon à hydrogène

Si l’hydrogène ne semble pas, à ce jour, LA technologie retenue pour alimenter les futurs véhicules des particuliers, les véhicules professionnels pourraient en revanche en bénéficier dans les prochains mois.

Spécialisée dans les véhicules à pile combustible, la société australienne H2X Global vient de présenter son fourgon à hydrogène : l’Hydrogen Professional Van. Un prototype issu de la collaboration entre l’entreprise australienne et KTM Technologies, une filiale du constructeur autrichien de motos qui s’est occupée de développer le châssis et la carrosserie du véhicule.

Plusieurs versions de cet utilitaire à hydrogène devraient être disponibles (transports de marchandises ou de personnes, réfrigéré, etc.), ainsi que plusieurs longueurs : 4,67 m, 4,90 m et 5,32 m, correspondant à des volumes de chargement de 4,6 m³, 5,1 m³ et 5,8 m³.

Équipé d’une pile à combustible, et n’émettant que de l’eau, le fourgon Hydrogen Professional Van pourrait offrir une autonomie allant jusqu’à 400 kilomètres, et ainsi se positionner comme rival des Mercedes-Benz EQV, et futurs fourgons à hydrogène du groupe Stellantis : Peugeot Expert, Citroën Jumpy ou Opel Vivaro.

À bord, on retrouvera un équipement moderne et technologique avec notamment une connectivité 5G, une caméra à 360°, la surveillance des angles morts et un éclairage LED.

Présenté sous la forme d’un prototype, l’Hydrogen Professional Van n’a pas encore de tarif, ni de date de commercialisation. En l’état, il est même difficile de dire s’il sera disponible en Europe, même si le développement actuel de véhicules de ce type en Europe pourrait pousser la société australienne à y exporter son fourgon.