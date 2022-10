Mondial de l'auto (2022) - L’hydrogène arrive en force dans l'utilitaire

Ici, dans le hall 3 du Mondial de l’Auto, le stand Renault-Hyvia. Juste à côté, le stand Stellantis. Point commun entre les deux ? Des véhicules utilitaires fonctionnant à l’hydrogène. Sur le premier, le Master Van H2-Tech trône en majesté. Le voici, et c’est la première fois, dans sa version définitive. Après avoir découvert, vu et revu le prototype, le voici donc tel qu’il sera sur la route. Quand ? L’année prochaine, c’est promis. À quel prix ? Ce n’est pas encore déterminé.

Rappelons que ce très grand Master est en fait fourgon électrique dont le ‘‘carburant’’ est l’hydrogène. Ce qui lui confère 400 kilomètres d’autonomie. Il est équipé d’une pile à combustible de 30 kW, d’une batterie de 33 kWh et de réservoirs contenant 6,4 kg d’hydrogène. Ces quatre réservoirs sont installés sur le toit… ce qui explique en partie la hauteur importante de ce Master H2-Tech qui atteint 2,85 mètres. L’espace de chargement atteint 12 m³ et la charge utile est d’un peu plus d’une tonne.

En attendant le grand fourgon

Chez Stellantis, le concret est de mise. Le Peugeot e-Expert Hydrogen et le Citroën ë-Jumpy Hydrogen, tout comme l’Opel Vivaro-e Hydrogen absent du salon, sont déjà sur le marché en France et en Allemagne. Ces fourgons moyens disposent de 400 kilomètres d’autonomie et moins de cinq minutes suffisent pour faire le plein. Ils restent de vrais utilitaires en conservant l’essentiel des capacités utilitaires des électriques. « Ils sont vraiment une offre complémentaire à l’électrique et répondent à des usages variés » nous explique Xavier Peugeot, patron des véhicules utilitaires Stellantis.

« Tout est prêt pour une montée en puissance. Nous sommes à 1 000 de ces véhicules pour 2023, nous serons à 10 000 par an en 2025 ». À cette date, ils ne seront plus les seuls véhicules à hydrogène sous bannière Stellantis puisqu’il est confirmé qu’un grand fourgon fonctionnant à l’hydrogène sera lancé en 2024.

Même sur deux ou trois roues

Mais l’hydrogène peut aussi concerner de tout autre véhicule. La société Pragma, basée à Biarritz, a choisi d’exposer au Mondial un… deux roues fonctionnant avec une pile à combustible. Avec son look un brin rétro, ce vélo à assistance électrique se nourrit d’hydrogène, injecté dans un petit réservoir placé dans le cadre du vélo. Et il n’est pas gourmand ce ‘‘vélomoteur’’ : 63 grammes d’hydrogène lui apportent 150 kilomètres d’autonomie. Son prix : 5 690 € HT à l’achat. Mais l’entreprise le voit plutôt en LLD à 80 € TTC tout compris par mois sur 3 ans.

Très bientôt, c’est même imminent selon un responsable de la société, ce curieux véhicule va être décliné en triporteur ce qui confirmera sa vocation utilitaire. Et demain, un scooter électrique roulera lui aussi à l’hydrogène.