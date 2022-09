Salon de Hanovre 2022 : l’électrique en terrain conquis

Du passé, faisons table rase ! À Hanovre en Allemagne, le gigantesque salon des véhicules utilitaires et industriels, l’IAA Transportation, ne jure plus que par l’électrique. Pour les véhicules utilitaires, c’est même à 100 %. Chez Renault, Volkswagen, Ford ou Iveco, les utilitaires exposés sont électriques, voire à hydrogène. Mais de Diesel, point. Cachez ces motorisations que nous ne saurions voir… Quatre ans se sont écoulés entre les deux éditions, l’IAA 2020 avait été annulé en raison du Covid, et le constat est net : l’électrique est devenu hégémonique. La preuve avec ce petit tour d’horizon des nouveautés présentées.

Commençons ce tour d’horizon par Renault. Quoi sur le neuf sur le stand ? Le Trafic E-Tech Electric bien sûr, mais aussi le Master E-Tech Electric et le Kangoo E-Tech Electric. Tous exposés en versions standards ou carrossés et équipés, comme ce Master Electric en version caisse grand volume ou un Kangoo Electric destiné au transport de personnes à mobilité réduite.

Dans un autre registre, Renault répond à la grande mode van life du moment, en exposant le Renault Trafic Space Nomad ainsi qu’un concept-car, le Hippie Caviar Motel. À ne pas confondre avec le Hippie Caviar Hôtel, réalisé sur la base du Trafic Electric. Le Hippie Caviar Motel est conçu sur la base d’un Kangoo Electric L2. Il se voit comme le compagnon des sportifs baroudeurs. Et si le toit dispose de rails pour ranger les skis, il est aussi panoramique pour admirer les étoiles une fois allongé sur la banquette devenue lit. De son côté Hyvia poursuit ses tournées des salons avec ses trois Master H2-Tech, fonctionnant à l’hydrogène. L’occasion de souligner que des tests du fourgon à hydrogène sont actuellement menés en France avec des partenaires comme Chronopost, Engie ou Orange

L'ID Buzz Cargo dans tous ses états

Chez Volkswagen, la star est évidemment l’ID. Buzz Cargo, tout juste auréolé du trophée de l’International Van of the Year 2023. L’occasion de découvrir l’ID. Buzz Cargo à portes arrière battantes, plus adaptées à un usage professionnel que le hayon équipant les modèles des premiers essais. Également présents quelques Cargo déjà transformés, équipés ou aménagés par des spécialistes allemands, démontrant que cet ID. Buzz peut devenir pick-up ou véhicule atelier voire véhicule de secours.

Autre vedette du stand de la marque, le pick-up Amarok, qui ne sera pas sur nos terres avant le printemps prochain. Un imposant pick-up acceptant lui aussi des aménagements et pouvant par exemple devenir ambulance.

En attendant le Custom PHEV

Chez Ford, autour de multiples E-Transit et des nouveaux Ford Ranger et Raptor, c’est le Transit E-Custom qui tenait la vedette, exposé en version cabine approfondie. Ford en a profité pour évoquer la toute nouvelle version hybride rechargeable du Custom PHEV, qui sera équipé d’un nouveau moteur essence 2,5 litres et d’une batterie de 11,8 kWh apportant une autonomie électrique de 57 kilomètres. Également annoncé, le Transit Custom Diesel EcoBlue d’une puissance de 110, 136, 150 ou 170 chevaux.

Un eDaily pour tous les usages

Iveco a créé une certaine sensation sur ce salon avec le très prochain eDaily. Pourquoi sensation ? Parce que les performances et les capacités annoncées de ce très prochain Daily semblent très élevées et même uniques sur le marché des grands fourgons électriques. L’eDaily sera proposé en versions fourgon, cabine, double cabine, châssis et minibus de 3,5 à 7,2 t de PTAC, en versions roues simples et roues jumelées, avec plusieurs hauteurs et empattements. Le eDaily pourra être doté de 1, 2 ou 3 batteries de 37 kWh. D’une puissance maximale de 140 kW (190 chevaux) et développant un couple de 400 Nm, il affiche une vitesse maximale à 120 km/h.

À ses côtés, un Daily châssis à hydrogène, fruit d’un partenariat entre le constructeur italien et Hyundai. Le eDaily FCEV, de 7,2 tonnes de PTAC, est doté d’un moteur électrique de 140 kW, d’une batterie Iveco et d’une pile à combustible Hyundai de 90 kW. Ce prototype compte six réservoirs pouvant contenir 12 kilos d’hydrogène, permettant une autonomie de 350 kilomètres.

Iveco exposait aussi cet imposant Daily 4x4. C’est du lourd : 5 mètres de long, 7 tonnes de PTAC, jusqu’à 4,3 tonnes de charge utile, 5 mètres de long. Et sous son capot un 3 litres de 180 chevaux couplé à une boîte automatique à 8 rapports. Ce Tigrotto est une série spéciale reprenant les atours du Tigrotto des années 50 et 60.