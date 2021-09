Mettre cote à cote Martin Winterkorn, ex-PDG du groupe Volkswagen, et son successeur Herbert Diess, c'est un peu comme composer la boule du ying et du yang. L'un, avare en sourire, peu concerné par les nouvelles méthodes de communication, était réputé pour sa rigueur extrême, voire sa dureté. Un personne renvoyant une image rude, rugueuse, à 1000 lieues de celles d'Herbert Diess. Le second, lui, montre volontiers ses arcades dentaires, se met en scène, et n'hésite pas à casser les codes.

La stratégie à long d'un terme d'un Herbert Diess à l'approche plus relâchée n'avait pas nécessairement plu à tout le monde au sein du comité directeur. Mais celui qui fut un temps derrière le projet de l'i3 chez BMW a toujours été fidèle à ses convictions : la voiture électrique, et tant pis pour l'ADN conservatrice de VW Group.

Herbert Diess, ce patron de Volkswagen très atypique

Pour l'heure, la conjoncture lui donne clairement raison. Et Herber Diess en joue en s'exposant lui-même dans de courtes vidéos. Lorsqu'il ne part pas en vacances en ID.3, il s'amuse sur une planche de surf dans le bassin jouxtant les usines historiques de Volkswagen à Wolfsburg. C'est sûr, nous n'aurions jamais vu Winterkorn faire du surf, casque vissé sur la tête.

Bavard avec nos confrères journalistes allemands, et ne laissant jamais sa langue au fin fond de sa poche, Herbert Diess semble réellement aimer donner cette nouvelle image à Volkswagen après un dieselgate compliqué. La dernière en date ? Une courte présentation du scooter électrique de Seat.

Volkswagen s'est ainsi trouvé l'attaché de presse rêvé. Un homme qui porte personnellement sa marque, à la manière... d'un Elon Musk. L'Allemand ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à l'égard de son homologue américain, qu'il avait rencontré en Allemagne.