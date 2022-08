Honda chercherait un moyen de réduire sa dépendance à la Chine

Force est de constater que la brusque accélération vers les voitures électriques positionne la Chine en leader absolu de l'automobile mondiale. D'après une étude publiée par nos confrères du Financial Times il y a quelques jours, pas moins de 90% des capacités de production de batteries électriques mondiales se situent actuellement en Chine. A l'heure où les constructeurs automobiles chinois aux gammes les plus affutées débarquent enfin sur le Vieux Continent, les groupes européens, américains et japonais commencent à chercher des moyens de moins dépendre de la Chine pour leurs chaînes de productions. Alors que l'activité industrielle est perturbée actuellement par les épidémies de Covid-19 et que le pays fait face à une grosse canicule qui ferme les usines, il en va de la bonne santé économique des principaux acteurs de l'automobile. Surtout si la situation à Taïwan se dégrade et que l'Europe et/ou les Etats-Unis se retrouvent à devoir prendre des sanctions contre la Chine, marché le plus important de la planète pour la plupart des grands groupes automobiles.

D'après les journalistes japonais de Sankei, les dirigeants de Honda seraient précisément en train de reconsidérer leur stratégie vis-à-vis de la Chine. Après avoir réévalué les risques liés aux problèmes touchant actuellement le pays et une possible dégradation des relations politiques, le constructeur japonaise voudrait réduire sa dépendance économique à l'Empire du Milieu. « Il faut repenser nos chaînes d'approvisionnement maintenant que ces risques liés à la Chine sont pris en compte. Mais nous sommes encore très loin de pouvoir nous passer totalement de la Chine actuellement », confie un porte-parole de Honda aux journalistes de Reuters.

40% de la production vient de Chine

Sur la dernière année fiscale de Honda, pas moins de 40% de la production automobile de la marque viendrait de Chine d'après Reuters. Voilà pourquoi retirer la Chine de ses chaînes de production représente un sacré défi pour Honda et tous les autres constructeurs automobiles. Ne parlons même pas de la capacité à produire des batteries automobiles sans recourir aux capacités de production chinoises et à leurs ressources naturelles...