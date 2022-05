Honda : le futur CR-V commence à se montrer

2023, année riche en nouveautés pour Honda. La firme japonaise lancera chez nous l'inédit ZR-V, un crossover familial intercalé entre le HR-V et le CR-V. Et ce dernier fera justement peau neuve l'année prochaine.

La firme nippone vient de donner un bon avant-goût du prochain modèle, de l'autre côté de l'Atlantique. Logique, le marché américain est une priorité pour Honda, où le CR-V fait partie des véhicules les plus vendus. Plus de 360 000 exemplaires ont été écoulés en 2021 au pays de l'Oncle Sam.

Si le communiqué américain qui annonce l'arrivée de cette toute nouvelle génération est court, les photos teaser montrent pour une fois de bons morceaux du véhicule. Pour l'avant, on voit une calandre agrandie et "verticalisée", avec des optiques qui restent placées dans le prolongement. À l'arrière, le CR-V est fidèle aux feux haut perchés, qui partent du haut de la lunette et finissent dans le hayon. Sur cette génération, ils évoquent le Volvo XC60.

Comme c'est déjà le cas avec l'actuel, le CR-V sera chez nous uniquement disponible en hybride. Mais grande nouveauté : le client aura le choix entre hybride simple et hybride rechargeable. Ce sera ainsi le premier plug-in de la marque en Europe.