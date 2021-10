Honda montre la prochaine Civic Type R

Autant court-circuiter les chasseurs de scoops. Honda a publié des images d'un prototype de la prochaine Civic Type R, au camouflage léger. La marque explique que l'engin s'apprête à faire des tests sur le circuit du Nürburgring et indique qu'il sera prêt en 2022.

Si le design de la Civic s'est beaucoup assagi avec la onzième génération, la Type R gardera un côté tuning. On voit ainsi à l'arrière trois sorties d'échappement placées au centre du diffuseur, avec une canule centrale plus grosse, et un gros aileron qui vient gêner la vision à travers la lunette ! On devine aussi des ailes gonflées, qui intègrent des ouïes derrière les roues avant, et de généreuses prises d'air.

Mais cette prochaine Civic survitaminée sera-t-elle vendue en Europe ? On pourrait le penser si Honda vient la tester en Allemagne. Le doute est toutefois permis car le constructeur a récemment confirmé son objectif d'avoir une gamme 100 % électrifiée chez nous dès la fin de la prochaine année. Ainsi, la version classique de la Civic, avec sa silhouette 5 portes, sera uniquement proposée avec un bloc hybride, comme c'est déjà le cas pour les Jazz, HR-V et CR-V.

On ne connaît pas la fiche technique de la Type R. Elle pourrait créer la surprise en étant aussi hybride. Mais si elle reste thermique, avec la reprise du bloc 2.0 turbo de l'actuel, Honda fera-t-il une exception pour vendre quelques exemplaires de cette Civic survitaminée ? La marque a en tout cas relayé sur son Twitter européen les photos.