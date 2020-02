Guide 2020 - Hybride, hybride rechargeable ou 100 % électrique : quelle voiture écolo acheter ?

En préambule, précisons tout de même que la notion de « voiture verte », à moins qu'elle ne désigne la couleur de sa carrosserie, prête forcément à débat. Tout d'abord parce que la pollution est un terme extrêmement flou, rassemblant un nombre infini de facteurs, qui ne se limite pas aux émissions à l'échappement et qui évolue d'année en année. Oxydes d'azote, particules, dioxyde de carbone (qui est à proprement parler un gaz à effet de serre), monoxyde de carbone, dioxyde de soufre ou encore benzène, tout ce qui sort du pot d'échappement n'est que la partie cachée de l'iceberg et ne comprend pas tout le processus de production du véhicule lui-même. Ainsi, une voiture 100 % électrique sans aucune émission à la conduite nécessite cependant des batteries contenant des terres rares et du lithium à l'exploitation très polluante et avec un recyclage final incertain. On parle aussi peu souvent des conséquences de l'extraction, du raffinage et de l'acheminement à destination du carburant des véhicules thermiques qui sont pourtant loin d'être négligeables.

Enfin, on ne peut évidemment pas prendre en compte l'évolution des normes environnementales et encore moins l'éventuel contournement de celles-ci par certains constructeurs peu scrupuleux qui fera passer pour vertueuses, au moins un temps, des voitures qui ne le sont pas (toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite, évidemment).

Aucune voiture, quelle qu'elle soit, n'est donc totalement propre, et encore moins celles que désigne comme telles le système du bonus écologique français qui se base exclusivement sur les émissions de CO2 et fait fi de toutes les autres formes de pollution, dont voici un rappel du barème pour l'année 2020, qui se résume depuis 2018 à une seule ligne.

Bonus, le barème 2020

Taux d'émission de CO2 Montant du bonus

Taux inférieur à 21 g/km _ 6 000 € pour un véhicule au tarif inférieur à 45 000 €

(dans la limite de 27 % du prix d'achat)

_ 3 000 € pour un véhicule au tarif compris entre 45 000 et 60 000 €

_ 0 € pour un véhicule au tarif au delà de 60 000 €

Vous pouvez aussi bénéficier de ce qu'on appelle une prime à la conversion en achetant un véhicule neuf ou d'occasion en échange de la mise au rebut d'un vieux véhicule suivant la situation fiscale du foyer et du kilométrage parcouru quotidiennement.

Primes à la conversion, les conditions 2020

Commençons par le véhicule qui sera mis au rebut. Pour un revenu fiscal de référence supérieur à 13 489 €, il faudra qu'il ait été immatriculé avant 2001 s'il est diesel ou 1997 s'il est essence.Pour un revenu fiscal de référence inférieur à 13 489 €, le véhicule diesel pourra aller jusqu'à 2006. Pour le véhicule acheté, son prix d'achat ne pourra pas être supérieur à 60 000 € et ses émissions à 117 g/km. Le montant de la prime se cumule avec celui du bonus.

Revenu fiscal de référence Type de véhicule acheté > 13 489 € De 6 301 à 13 489 € < 6 300 €* Véhicule électrique ou hybride rechargeable

(avec contrainte d'autonomie de 40 km WLTP) 2 500 € 2 500 € 5 000 € Véhicule hybride rechargeable (entre 21 et 50 g/km de CO2) 1 500 € 1 500 € 3 000 € Véhicule Crit'air 1 neuf ou occasion

(jusqu"à 116 g CO2/km)

ou

Véhicule Crit'air 2 immatriculé après le 1er septembre 2019

(jusqu'à 116 g CO2/km) 0 € 1 500 € 3 000 €

Malus, le barème 2020

A partir du 1er mars 2020, c'est le cycle WLTP, plus sévère que le NEDC, qui est dorénavant prise en compte et le premier seuil du malus est 138 g/km de CO2 et le montant maximum de 20 000 € est à partir de 212 g/km.