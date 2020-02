Hyundai : toutes les motorisations du Tucson désormais microhybrides

Hyundai confirme aujourd'hui la prise de commande des nouvelles motorisations sur le Tucson. En réalité, rien de bien nouveau puisqu'il s'agit simplement d'une microhybridation 48V sur le SUV coréen, qui a abandonné le diesel de 184 ch et l'essence. Il ne reste donc plus qu'un 1.6 diesel décliné en 115 et 136 ch sur l'ensemble des niveaux de finition, N Line compris. La microhybridation n'est pas anecdotique pour Hyundai puisqu'elle permet de gagner 12 g/100 km par rapport à une motorisation diesel équivalente sans l'hybridation.

Le Tucson propose peu d'options si ce n'est la peinture métallisée (630 €) et le toit panoramique (990 €), de série sur les plus hauts niveaux de finition. La boîte automatique, elle, est de série sur le diesel 136 ch et n'est pas proposée sur le 115 ch, tout comme la transmission intégrale HTRAC, exclusive au 136 ch.

Les prix Hyundai Tucson (2020)