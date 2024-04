Il endommage une Ferrari F40 en allant à un salon pour l'exposer

Le spécialiste des supercars et des véhicules les plus rares Mechatronik fait actuellement couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux pour des raisons insolites peu gratifiantes. Un employé du garage âgé de 24 ans a endommagé une superbe Ferrari F40 dans un tunnel alors qu'il se rendait à un événement majoritairement fréquenté par des passionnés de belles automobiles. L'Italienne plutôt rarissime devait attirer des visiteurs sur le stand du garage.

D'après les retours du média allemand Bild, l'homme a perdu le contrôle de la sportive dans un tunnel 18 kilomètres après son départ depuis le garage expert en restauration et revente de voitures de prestige. Comme le montre la photo publiée sur la toile, le nez de la Ferrari F40 a touché le mur droit avant de finir sa course sur la chaussée. L'auto a au passage perdu quelques éléments dont un passage de roue et son grand capot avant. Les éléments actuels ne permettent pas de dire si l'accident fait suite à un excès d'optimisme ou à une défaillance mécanique.

Une auto à trois millions d'euros

D'après le site internet de Mechatronik, cet exemplaire rouge daté de 1990 devait être vendu pour trois millions d'euros. Une coquette somme qui justifiera bien entendu la remise en état de la supercar à V8 biturbo de 478 chevaux pour 577 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet habituellement d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes.